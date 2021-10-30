Львівщина отримає додаткові 85 млн грн з державного бюджету на реалізацію 11 об’єктів соціальної інфраструктури. Про це у суботу, 30 жовтня, повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький. Зокрема, 20 млн гривень отримають два загальнообласні об’єкти: будівництво злітно-посадкового майданчика гвинтокрилів у КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова», на вул. І. Миколайчука, 9» (11 млн грн);

капітальний ремонт їдальні із заміною технічного обладнання КЗ ЛОР «Львівський державний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут» на вул. Пасічній, 68 у м. Львові» (9 млн грн). 10 млн грн надійде на завершення 3 об’єктів програми «Велике будівництво»: реконструкція будівлі басейну ДЮСШ «Тризуб плюс» на вул. Галицькій,1 в с. Давидів (5 млн грн);

реконструкція площі Вічевої (М. Шашкевича), вул. М. Шашкевича та прилеглих вулиць м. Золочева (5 млн грн);

будівництво ЗОШ І-ІІ ступенів в с. Братковичі (3 млн грн) . Ще 55 млн гривень – для шести територіальних громад: реконструкція стадіону «Галичина» на вул. Спортивній, 2 у м. Дрогобич під спортивно-тренувальний молодіжний комплекс (20 млн грн);

реконструкція площі Ринок в м. Броди Львівської області (2 млн грн);

реставраційно-ремонтні роботи памʼятки архітектури місцевого значення 1904р. (ох. № 2523-м) Народного дому на вул. Коперника, 6 в м. Самбір (5 млн грн);

реконструкція головної каналізаційної насосної станції в с. Добряни Стрийського району (10 млн грн);

капітальний ремонт дороги та вулиці Героїв Євромайдану та вулиці І. Франка в місті Ходорові (10 млн грн);

капітальний ремонт дороги по вул. Промислова в с. Бердихів (від автотраси М10 Львів-Краковець до початку с. Бердихів) Яворівського району (7 млн грн).

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter