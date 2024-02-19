Майже 20 тисяч пар подали заявки на реєстрацію шлюбу через портал «Дія»

Майже 20 тисяч пар подали заявки на реєстрацію шлюбу через портал «Дія». Найбільше онлайн-заяв подали мешканці Києва, Львівської та Одеської областей. Про це повідомили на сайті Мінреінтеграції України із посиланням на портал державних послуг «Дія».

Щоб зареєструвати заяву онлайн, одному з майбутнього подружжя достатньо виконати декілька кроків:

авторизуватися на порталі «Дія»;

натиснути: послуги – сім’я – заява про шлюб;

заповнити заяву, обравши час, формат і зал, де відбудеться церемонія;

сплатити адмінзбір та підписати заяву електронним підписом (КЕП).

Після цього інший партнер отримає посилання на заяву електронною поштою. Тоді він також має авторизуватися на порталі, перейти за отриманим посиланням і підписати заяву електронним підписом (КЕП).

За статистикою, 53% заяв на реєстрацію шлюбу подають жінки. Повний обряд реєстрації або одруження без урочистостей закохані обирають майже порівну. Заяву ДРАЦС зазвичай опрацьовує протягом одного робочого дня і надсилає результат розгляду. Після цього парі потрібно лише прийти на свою весільну церемонію в день одруження.

Нагадаємо, у застосунку «Дія» планують невдовзі запустити послугу, завдяки якій люди зможуть одружитися онлайн через відеозв'язок.