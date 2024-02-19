Львівщина у трійці лідерів за подачею заявок на реєстрацію шлюбу через «Дію»
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Майже 20 тисяч пар подали заявки на реєстрацію шлюбу через портал «Дія». Найбільше онлайн-заяв подали мешканці Києва, Львівської та Одеської областей. Про це повідомили на сайті Мінреінтеграції України із посиланням на портал державних послуг «Дія».
Щоб зареєструвати заяву онлайн, одному з майбутнього подружжя достатньо виконати декілька кроків:
- авторизуватися на порталі «Дія»;
- натиснути: послуги – сім’я – заява про шлюб;
- заповнити заяву, обравши час, формат і зал, де відбудеться церемонія;
- сплатити адмінзбір та підписати заяву електронним підписом (КЕП).
Після цього інший партнер отримає посилання на заяву електронною поштою. Тоді він також має авторизуватися на порталі, перейти за отриманим посиланням і підписати заяву електронним підписом (КЕП).
За статистикою, 53% заяв на реєстрацію шлюбу подають жінки. Повний обряд реєстрації або одруження без урочистостей закохані обирають майже порівну. Заяву ДРАЦС зазвичай опрацьовує протягом одного робочого дня і надсилає результат розгляду. Після цього парі потрібно лише прийти на свою весільну церемонію в день одруження.
Нагадаємо, у застосунку «Дія» планують невдовзі запустити послугу, завдяки якій люди зможуть одружитися онлайн через відеозв'язок.