У львівській Академії сухопутних військ випустили перших цьогорічних лейтенантів

Цими вихідними у Львові офіцерські погони вручили випускникам Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. Цьогоріч випускників побільшало порівняно з минулими роками.

Три сотні новоспечених офіцерів Львівської «сухопутки» присягли на вірність українському народові. Генерали констатують: війна вимагає більшої кількості кваліфікованих кадрів.

Серед випускників – 25 учасників бойових дій на сході України, які у 2014 році прийшли на навчання до Академії просто з фронту. Андрій Пец – один із них. У нього вже чимало нагород на грудях. А от офіцерські погони вручать тільки сьогодні. Визволення Слов'янська – це і його заслуга.

«Бачачи роботу своїх командирів на сході держави, я ними пишався і бачив, які відповідальні рішення вони приймають. Я також захотів стати на їхнє місце і стати офіцером. Будемо перемагати і звільняти нашу землю від загарбника», – зазначив випускник-медаліст Академії сухопутних військ Андрій Пец.

Підтримати молодих офіцерів прийшли рідні та друзі. Хвилюються і навіть плачуть, бо служити хлопцям доведеться в нелегкий для держави час.

«У 72-у бригаду йде. В приписці написано місто Бахмут. Хвилююся, як усі батьки», – каже батько випускника Юрій Лень.

Це вже 25-ий випуск молодих лейтенантів Національної військової академії за часи незалежності та четвертий за роки війни на сході.

«Це є фахівці механізованих, танкових підрозділів, фахівці ракетних військ і артилерії, морально-психологічного забезпечення. Це перший бойовий випуск, де є 25 учасників АТО», – зазаначив начальник Національної академії сухопутних військ Павло Ткачук.

Уже невдовзі молоді офіцери відбудуть на місця постійної служби у лавах Збройних сил України. Зокрема і у районах проведення Операції об’єднаних сил.

На завершення церемонії випуску – незмінна традиція – запуск монет у небо на щастя.