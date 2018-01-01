ЗСУ розпочнуть мовну підготовку майбутніх операторів ПТРК Javelin

Американські солдати тренуються у використанні ПТРК Javelin

Збройні сили України планують розпочати підготовку обслуги протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Javelin. Про це повідомляє українське інтернет-видання Ukrainian Military Pages.

Як зазначається, підготовка кандидатів розпочнеться з 15 січня на базі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного з проведення мовної підготовки з метою набуття необхідного рівня знання англійської мови. Видання пише, що після завершення мовної підготовки «відібрані кандидати будуть направлені за кордон для проходження навчання з бойового застосування протитанкових ракетних комплексів».

У Міністерстві оборони України агентству «Інтерфакс-Україна» не підтвердили і не спростували цієї інформації.

Водночас керівник Західного регіонального медіа-центру Міноборони Олександр Паранюк повідомив у коментарі агентству, що підготовка українських військових інструкторами армій країн НАТО за різними напрямами триває вже не перший рік. «Третій рік поспіль на Яворівському полігоні триває підготовка наших військовослужбовців за різними спеціальностями підрозділів країн-членів НАТО», - сказав він.

Паранюк додав, що після свят на полігон прибудуть 250 військовослужбовців із США, які допоможуть у підготовці та перепідготовці українських військових. «Цього року три підрозділи ЗСУ пройдуть перепідготовку за різними стандартами НАТО. Це і нульова підготовка, і злагодженість дій у складі батальйону, і інше. Ми маємо бути готові до будь-яких викликів сучасності», - наголосив він.

Нагадаємо, 20 грудня газета The Washington Post повідомила, що Адміністрація президента США схвалила продаж Україні летальної зброї на $41,5 млн. Тоді зазначалося, що Україні нададуть самозарядні великокаліберні снайперські гвинтівки M107A1, боєприпаси, а також супутні деталі до них.

За кілька днів канал ABC News з посиланням на джерела в Державному департаменті США повідомив, що загальна вартість оборонного пакету становитиме $47 млн. У ньому – 210 протитанкових ракет і 35 пускових установок Javelin.

Згодом Державний департамент підтвердив, що США нададуть Україні «посилені оборонні можливості» для боротьби української сторони із підтримуваними Росією бойовиками, а Державний секретар Рекс Тіллерсон під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком підтвердив, що Білий дім вирішив надати Україні летальну оборонну зброю.