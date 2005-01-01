У Пентагоні запевнили, що підтримка України з боку США в 2018 році не зміниться

СвітОлег Костюк, сьогодні, 08:20940

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Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що не бачить причин того, щоб військова підтримка України наступного року зміниться. Про це повідомляє «Голос Америки».

«Зараз я не думаю, що військова роль США в Україні буде еволюціонувати. Зараз там знаходяться наші військові тренери, які допомагають підготувати армію України до стандартів НАТО, й причина цього в тому, що ми хочемо переконатися, що Збройні сили України служать інтересам народу України», – заявив Меттіс.

Зазначимо, що раніше міністр оборони США Джеймс Меттіс прокоментував вплив на ситуацію в Україні рішення Вашингтона щодо постачання летального озброєння.

«Поки ніхто не захоче увірватися в Україні, сподіваюся, що вплив цієї зброї не буде значним. Це оборонна зброя», – заявив Меттіс.

Нагадаємо, раніше газета The Washington Post повідомила, що Адміністрація президента США схвалила продаж Україні летальної зброї на 41,5 млн доларів. Тоді зазначалося, що Україні нададуть самозарядні великокаліберні снайперські гвинтівки M107A1, боєприпаси, а також супутні деталі до них.

За кілька днів канал ABC News з посиланням на джерела в Державному департаменті США повідомив, що загальна вартість оборонного пакету становитиме 47 млн доларів. У ньому – 210 протитанкових ракет і 35 пускових установок Javelin.

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