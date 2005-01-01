У Держдепі США підтвердили намір забезпечити зброєю Україну

Зброю нададуть для боротьби з підтримуваними Росією сепаратистами

Державний департамент підтвердив, що Сполучені Штати нададуть Україні «посилені оборонні можливості» для боротьби української сторони із підтримуваними Росією бойовиками. Про це заявила речниця зовнішньополітичного відомcтва США Хезер Науерт, повідомило агентство Reuters.

«Підтримка Сполучених Штатів носить виключно оборонних характер і, як ми завжди заявляли, Україна є суверенною державою та має право захищати себе», - йдеться в заяві речниці Державного департаменту США.

Раніше в п'ятницю телеканал ABC News поінформував із посиланням на джерела в Держдепі, що президент США Дональд Трамп має намір зробити заяву про поставки протитанкових ракет в Україну. Очікується, що президент Дональд Трамп зробить оголошення про затвердження плану продажу протитанкових ракет українському уряду, що означатиме суттєве посилення американської військової летальної підтримки для українського війська, яке протистоїть збройним силам на чолі з Росією в прикордонному регіоні.

Якщо президент офіційно схвалить цей план, він буде представлений Конгресу на розгляд (до 30 днів). Після схвалення законодавцями, план надійде в Державний департамент для подальшого виконання.

Продаж протитанкових ракет, «які можуть включати американську систему Javelin, ймовірно, може спровокувати сильну реакцію з боку Росії, що поставить під загрозу зриву наміри президента Трампа щодо поліпшення відносин з Москвою».

Як зауважив телеканалу офіційний представник Держдепартаменту США, загальний пакет оборонних озброєнь для України в розмірі $47 млн передбачає продаж 210 протитанкових ракет та 35 пускових установок. Однак це не включає необхідних додаткових послуг.

Тим часом, у Раді нацбезпеки США у зауважили, що «наразі поки немає офіційних повідомлень».

Напередодні американські ЗМІ повідомили про затвердження американською адміністрацією ліцензії на комерційні поставки стрілецької зброї в Україну. Це відбулося після того, як міноборони Росії в односторонньому порядку заявило про вихід зі Спільного центру координації та контролю за припиненням вогню на Донбасі, звинувативши українську сторону в перешкоджанні їх роботі та обмеженню доступу до лінії зіткнення.