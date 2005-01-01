Україна отримає летальну зброю від США, – Порошенко

За словами президента, це рішення підтвердив державний секретар США Рекс Тіллерсон

СуспільствоКатерина Чурилова, 23 грудня6491

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Україна отримає летальну зброю від США, – Порошенко
фото Heather Nauert
Президент України Петро Порошенко і держсекретар США Рекс Тіллерсон

Державний секретар США Рекс Тіллерсон під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком підтвердив, що Білий дім вирішив надати Україні летальну оборонну зброю. Про це йдеться на сторінці президента у Facebook.

«Такий крок у тандемі з посиленням санкцій проти Росії – гідна відповідь на продовження окупації української території, невиконання Москвою своїх зобов'язань і продовження накачування Донбасу важкою зброєю. Американська зброя в руках українських воїнів – не для наступу, а для рішучої відсічі агресору, захисту українських воїнів і мирного населення», – написав президент.

Нагадаємо, 20 грудня газета The Washington Post повідомила, що Адміністрація президента США схвалила продаж Україні летальної зброї на 41,5 млн доларів. Тоді зазначалося, що Україні нададуть самозарядні великокаліберні снайперські гвинтівки M107A1, боєприпаси, а також супутні деталі до них.

За кілька днів канал ABC News з посиланням на джерела в Державному департаменті США повідомив, що загальна вартість оборонного пакету становитиме 47 млн доларів. У ньому – 210 протитанкових ракет і 35 пускових установок Javelin.

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