Львівська борчиня Оксана Лівач розповіла про тріумф на чемпіонаті Європи

Львівська борчиня Оксана Лівач, яка минулоріч стала чемпіонкою Європи серед юніорів, цього разу відзначилася серед молоді. Їй знову не було рівних на континентальній першості.

На чемпіонаті Старого світу львів’янка спершу зійшлася на килимі з представницею Румунії. І доволі легко пройшла її з рахунком 14:3. Далі у суперниці Лівач дістався міцніший горішок – білоруска. З нею українка зустрічалася не раз і, здебільшого, перемагала без труднощів. Але не цього разу. Оксана розповідає: «Проблеми з’явилися після першого періоду, коли я попала на її коронний прийом – «кочергу». Мені тренери говорили, що не можна лізти в захват, класти руки на плечі. Я тільки поставила руку і попала на цей прийом».

Поступаючись 0:6, Оксана спромоглася на кам-бек – 9:8. Тож здобула путівку у фінал, де на неї чекала чинна чемпіонка світу серед молоді – туркеня Демірхан. Про цю опонентку Лівач каже: «Вона така, що бореться до кінця завжди. Від неї можна будь-коли чекати дію, контратаку. Я тактично правильно підійшла до цієї сутички. Не давала їй можливості виконати прийом, і сама зробила контрдію. Тому вона так трішки вкінці посипалась».

Для львів’янки це був шанс на реванш. Адже на європейській першості серед дорослих Лівач зазнала поразки від туркені. Оксана розповідає: «Чемпіонат проводився в Стамбулі. Це її рідні стіни, публіка дуже кричала, вболівала за неї. Але все одно я перемогла. Розчарувала турецьких вболівальників (сміється – ред.)».

Серед тих, хто хвилювався і вболівав за атлетку, – її сестра Марія, теж борчиня. Вона зізнається: «Коли я сама боролася, то якось вдавалося справлятися з цими хвилюваннями. А коли Оксана бореться, то серце б’ється з шаленою швидкістю. Дуже переживаю. Точно більше, ніж за себе».

А вже за місяць в Оксани буде нова ціль – національна першість у Хмельницькому.