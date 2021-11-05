У змаганні за бронзу Оксана Чудик перемогла американську спортсменку

20-річна борчиня, вихованка Львівського фахового коледжу спорту Оксана Чудик здобула бронзову нагороду у категорії до 68 кг на чемпіонаті світу зі спортивної боротьби у Белграді (Сербія). У четвер, 4 листопада, у змаганні за бронзу у віковій категорії до 23 років вона перемогла американську спортсменку.

«Перший період впевнено виграла американка (3:0). Але Оксана Чудик зуміла здійснити чудовий камбек, зрівнявши рахунок (3:3). І у зв'язку з тим, що остання результативна дія була за Чудик, вона стала переможницею сутички і здобула бронзову медаль», – повідомили на сторінці Відділення НОК України у Львівській області.

Оксана Чудик – вихованка Щирецької школи вільної боротьби і Львівського фахового коледжу спорту. Тренери – Олександр Раковський і Степан Ткачишин.

Також у повідомленні зазначено, що цього дня також відбувся фінал за перше місце у категорії до 59 кг, в якому зустрілися дві колишні представниці Львівщини – Соломія Винник, яка нині представляє Буковину, і вихованка соснівської школи боротьби Ангеліна Лисак, яка віднедавна виступає за збірну Польщі. Перемогу з рахунком 7:2 здобула польська борчиня.