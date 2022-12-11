Лілія Онищенко 15 років очолює управління охорони історичної спадщини у Львові

Міністерство культури і національної спадщини Польщі відзначило керівницю управління охорони історичної спадщини Львівської міськради Лілію Онищенко срібною медаллю «За досягнення у культурі Gloria Artis». Нагородження відбулося під час святкування 5-річчя інституту «Полоніка» 9 грудня у Варшаві.

Медаль «За досягнення у культурі Gloria Artis» – це відзнака польського міністерства культури та національної спадщини, що вручається з 2005 року. Міністр нагороджує медаллю за власною ініціативою або на прохання інших міністрів, ректорів університетів, воєводських маршалків, національних організацій чи об'єднань, що працюють у галузі культури, керівників дипломатичних чи консульських служб Республіки Польща тощо.

Є три ступені відзнаки – золота, срібна та бронзова. У різні роки срібну відзнаку отримували польські, білоруські, литовські, британські та інші діячі культури: співаки, актори, історики та публіцисти, дослідники, політики. Серед українців цю нагороду отримав скрипаль Вадим Бродський.

Срібна відзнака (фото Лілії Онищенко)

Інститут «Полоніка», що висунув Лілію Онищенко на нагороду – національний інститут польської культурної спадщини за кордоном. Від початку війни він допомагає Україні зберігати історичні будівлі у трьох напрямках: протипожежний захист, захист від осколків та ударної хвилі, лазерне сканування та захист некрополів. Львівщина співпрацює з «Полонікою» із 2007 року.

«15 років співпраці, десятки малих і великих проектів. А почалося все від порятунку розписів Яна Генріка Розена у Вірменській катедрі. Потім були вівтар Голгофа, колона святого Христофора, мозаїки Мегофера в катедрі та епітафії у вірменському дворику, вітражі в колишньому готелі Краківський і в Латинській катедрі, десятки надгробків Личакова, Кілінський в Стрийському і Гловацький в Личаківському парках, Висьньовский і Капустінський на горі Гицля, скульптури довкола катедри і рельєф Шольц-Вольфовичів, святий Флоріан на Пожежці і Богоматір на сходах костелу св. Антонія, скульптури на куполі домініканського і аттиці бенедиктинок, гарнізонний храм і Латинська катедра, каплиця Сикстів і рельєфи на Коперника .... Сотні зустрічей і нарад з фахівцями, суперечок і пошуку правильних рішень. Зворушена і вдячна за співпрацю та довіру», – прокоментувала нагороду Лілія Онищенко у Facebook.

Додамо, що Лілія Онищенко очолює управління охорони історичної спадщини ЛМР із 2007 року, із 1992 року вона працювала в управлінні архітекторкою першої категорії.

Окрім львівської чиновниці, срібну медаль «За досягнення у культурі Gloria Artis» отримав доктор Кароль Гуттмайєр – історик мистецтва, співробітник служби збереження та Інституту «Полоніка» на пенсії.