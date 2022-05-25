Дах церкви протікає і це шкодить інтер’єрам

У церкві Преображення Господнього в селі Зарудці на Львівщині продовжать протиаварійні роботи. Там замінять покриття даху, матеріал для якого передав польський інститут Polonika. Другим етапом буде встановлення у пам’ятці протипожежної сигналізації.

Як повідомили у департаменті архітектури та розвитку містобудування Львівської ОВА, команда Інституту передала 750 кг міді, щоб накрити дах церкви.

«Ми профінансували 140 м2 мідного листа, який використають реставратори і це дозволить завершити роботи в храмі. Листовий метал передали Львівській області, яка через початок війни не мала коштів для завершення робіт. Пошкоджене дахове покриття загрожує затопленням та знищенням інтер’єру храму», – повідомили в Інституті Polonika.

Директорка обласного департаменту архітектури Олена Василько зазначила, що у церкві була похилена маківка, вона потребувала невідкладних протиаварійних робіт. Для неї напрацювали проектно-кошторисну документацію на покрівельні роботи. Торік, за обласною програмою, роботи на ній почали, але не встигли закінчити. Зараз фінансування обмежене через воєнний стан.

«Минулого року ми підписали меморандум про співпрацю з "Полонікою". Ми звернулися з проханням допомогти, і вони не відмовили. Ця церква стояла відкритою через зиму і її треба було накрити», – пояснила ZAXID.NET Олена Василько.

Інститут Polonika передав 750 кг міді для покриття даху церкви

Церква Преображення Господнього в Зарудцях збудована у 1787 році і є пам’яткою національного значення. Первісне ґонтове покриття даху і бані замінили на бляшане у 1925 році.

«У церкві зберігається унікальний іконостас, створений у другій половині XVІІ ст. Виготовили його у львівській іконописній школі на замовлення для Крехівського монастиря. А пізніше, у 1775 році, його продали і перевезли в собор у Зарудцях. Незвичність іконостасу в його структурі: майже весь він розміщений над бароковою стилізованою дерев’яною завісою, яку підтримують янголи», – розповіли у департаменті архітектури.

Національний інститут польської культурної спадщини за кордоном Polonika зазначає, що від початку війни допомагає Україні зберігати історичні будівлі. Пам’яткоохоронна діяльність зосереджена на трьох напрямках: протипожежний захист, захист від осколків та ударної хвилі, лазерне сканування та захист некрополів.