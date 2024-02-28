Змагання відбулися в італійському Неаполі

Львів’янка Анна Максименко здобула вже третю золоту нагороду на чемпіонаті Європи з фехтування, що проходили в італійському Неаполі. Про це у вівторок, 27 лютого, повідомили на Facebook-сторінці НОК України.

«Золото в особистих змаганнях шпажисток на юніорському чемпіонаті Європи з фехтування, що триває в італійському Неаполі, розіграли дві представниці України», – йдеться у повідомленні НОК.

Анна Максименко з рахунком 15:11 взяла гору над подругою по збірній Емілі Конрад і таким чином здобула вже свою третю золоту медаль в Неаполі.

Нагадаємо, раніше 16-річна львів'янка зробила чемпіонський дубль в категорії кадетів, вигравши там як індивідуальну першість, так і командну, де вона, до речі, фехтувала разом зі своєю суперницею по фіналу Конрад. І для Максименко, і для Конрад, яка є чинною чемпіонкою Європи серед молоді U-23, це перші в кар'єрі нагороди на континентальній першості серед юніорів.

Зазначимо, торік українські спортсменки також разом стояли на п'єдесталі в категорії кадетів: на першій сходинці Конрад, на третій – Максименко.