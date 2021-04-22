На час карантину, поки Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика зачинена для слухачів, вона пропонує концерти онлайн. У найближчі дні можна буде почути три цікаві концертні програми. Трансляція відбудеться на офіційних сторінках Львівської філармонії у YouTube та Facebook.

Розклад онлайн-концертів:

Тітова & Козловський

23 квітня, 19:00

Творчий тандем Катерина Тітова – Вінсент Козловський уже досить добре відомий публіці. 23 квітня музиканти презентують нову концертну програму, що об’єднає творчість нашого сучасника Євгена Станковича, норвезького романтика Едварда Гріга та великого Людвіга ван Бетховена.

Онлайн-трансляція проекту на філармонійному YouTube-каналі за посиланням.

Гайдн & Сюрприз

25 квітня, 18:00

Дві симфонії і фортепіанний концерт австрійського класика Йозефа Гайдна композитора у виконанні піаністки Катерини Тітової, Академічного симфонічного оркестру філармонії, які виступлять під батутою Вінсента Козловського.

Онлайн-трансляція проекту на філармонійному YouTube-каналі за посиланням.

Вічне світло

29 квітня, 19:00

У Страсний Четвер на сцені Концертного залу Людкевича прозвучить шедевр Джованні Баттіста Перґолезі, його «Страдальна Мати», що оповідає про страждання Діви Марії під час розп’яття Ісуса Христа та благання грішника про прощення гріхів й дарування Раю.

Також у програмі концерту прозвучать дві композиції американських митців – Рода Молдса та Трініті Лі.

Твори прозвучать у виконанні Софії Соловій (сопрано), Лілії Нікітчук (альт), Академічного симфонічного оркестру філармонії, які виступлять під батутою американського дириґента Бенжаміна Лоеба.

Онлайн-трансляція проекту на філармонійному YouTube-каналі за посиланням.

Слухачі також можуть підтримати музикантів філармонії на Patreon.