Львівська футзальна «Енергія» розпочала новий рік з перемоги

Львівська «Енергія» здобула три очки у першому матчі в 2019 році

Після нового року відновилися ігри в українській фут зальній Екстра-лізі. Суперлізі. Львівська «Енергія» здолала вдома «ІнБев/НПУ» (Житомир/Київ) з рахунком 4:2.

Гості сподівалися реваншуватися за домашню поразку у першому колі, тож почали матч дуже жваво. Практично протягом усієї гри підопічні граючого тренера «пивоварів» Валерія Директоренка володіли ігровою та територіальною перевагою. Проте, «енергетики» вдало грали на контр-атаках та вже на 15 хвилині вели у рахунку -2:0. Двічі відзначилися Віталій Ковальчук та Олег Легендзевич.

Гості активно розпочали й другий тайм. Аби збити атакувальний запал гостей, наставник енергетиків Валерій Легчанов розпочав випускати п'ятим польовим Сергія Коваля. І «Енергія» знову досягла успіху: на 29 хвилині Тарас Кузь скористався помилкою суперників, заволодів м'ячем та реалізував вихід сам на сам -3:0.

Перший офіційний матч львівської «Енергії»

Цікавий футзал продовжувався, «ІнБев/НПУ» намагався врятувати матч, енергетики гостро відповідали, а за першої ж нагоди атакували вп'ятьох. На 35-ій хвилині гостям вдалось скоротити розрив і повернути інтригу, скороставшись відсутністю воротаря. Ударом з центру майданчика відзначився Євген Смоловик — 3:1.

Тепер вже команда Валерія Директоренка атакувала вп'ятьох, у воротарській футболці на майданчик виходив Максим Чеберяк. Але відзначились знову енергетики, розігравши комбінацію як по нотах на 39 хвилині. Степан Струк зі своєї половини майданчика віддав передачу на Олега Легендзевича, який відпасував у штрафний майданчик, а завершив атаку Сергій Коваль — 4:1!

Гості не здавались і зуміли забити ще раз на 40 хвилині. М'яч у свій актив записав Максим Войток — 4:2. Більше голів у цьому матчі не було. Слід віддати належне чудовій впевненій грі воротаря львів’ян Назарія Войтовича. Мабуть, саме він був кращим у складі «Енергії». Відзначимо, що на останній хвилині у складі енергетиків дебютували у Екстра-лізі одразу двоє гравців юнацької команди — Ярослав Квасній та Ігор Тимців.

Фінальна сирена зафіксувала перемогу «Енергії» і здобуття трьох очок у першому офіційному матчі в 2019 році. Львів'яни хоч і залишаються на п'ятому місці, але скоротили відставання від третьої позиції до двох балів.