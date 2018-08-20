Львівська «Галичанка» перемогла у турнірі «Lviv Open Cup»

Гандбольна «Галичанка» завоювала ще один трофей. Цього разу перед чемпіонками країни не встояв «Lviv Open Cup». Відкритий Кубок Львова з гандболу серед жінок проводили вперше, а участь в ньому взяли не лише вітчизняні команди.

Турнір обіцяв бути багатим на голи, адже кожен хотів стати першим тріумфатором новоствореного турніру. Крім господарів, позмагатися за кубок міста зголосилися «Реал» Миколаїв, городенківська «Перспектива» та білоруська команда «Берестьє».

Головний тренер «Галичанки» Василь Козар відзначив важливість цих змагань: «Це наш перший такий турнір. Ми його започаткували і надіємося, що він буде традиційним. Багато команд Європи хочуть до Львова, бо люблять це місто. Давно ми їм обіцяли провести такий турнір і нарешті наша мрія збулася».

Заключним етапом турніру стала зустріч «Галичанки» з командою «Перспектива» Городенка. Гра розпочалася дуже жваво і гандболістки змогли «обмінятися» точними влучаннями у ворота. Та зовсім скоро львівські спортсменки почали виходити у відрив і закінчили першу половину матчу з впевненою перевагою. Після перерви темп гри не змінився і господарі довели рахунок до розгромного – 49:24.

Найкраща бомбардирка «Галичанки» Софія Давидянц поділилася враженнями від гри: «Ми старалися, намагалися краще відпрацювати захист, напад та тактику загалом. Попереду у нас важливий матч у Данії, перед яким нам потрібно краще зігратися».

По завершенні дуелей львівські гандболістки отримали заслужений трофей, який ще на один рік залишитися у Львові. Та багато часу для відпочинку у спортсменок не буде, бо вже 25 серпня «Галичанка» змагатиметься з ужгородськими «Карпатами» за Суперкубок України.