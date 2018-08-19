Львівські «Карпати» зіграли у нічию з «Десною», програючи у матчі 2:0

Львівські «Карпати» зіграли у нічию з «Десною»

Львівські «Карпати» лише у п’ятому турі УПЛ вперше у цьому сезоні відправилися на виїзд. При цьому довелося їм це робити з новим тренером – посеред тижня клуб очолив португалець Жозе Мораіш.

Такі зміни не могли не позначитися на грі команди. От тільки цього разу «зелено-білі», які доволі потужно проводили перші тайми та провалювалися у другій 45-хвилинці, зробили все навпаки. Ще з самого початку матчу у львівської команди не йшла гра. Зате двічі забили гравці «Десни». У першому випадку Кучинський не зумів як слід відбити удар Банасевича, а згодом і добивання від Безбородька, який і переправив м’яч у сітку воріт. Хоча тут варто відзначити й повну бездіяльність захисту «Карпат», які дозволили пробити в обох випадках. Для «Десни» ж це став перший гол. Забитий на власному полі в УПЛ.

Другий гол «Карпати» пропустили незадовго до перерви. У цьому епізоді варто відзначити активну гру Гітченка. Захисник три роки відіграв за «зелено-білих». Під час подачі з кутового він порушив правила проти Федецького, мало не осідлавши капітана «Карпат». Однак арбітр не помітив порушення правили у цьому епізоді. У той час Кучинський не надто вдало відбив м’яч, і той відлетів до Дениса Фаворова, який і забив гол.

Навряд чи можна сказати, що слова Жозе Мораіша в перерві якось вплинули на гру «Карпат». Адже почала команда також не надто вдало, мало не пропустивши втретє. Двічі небезпечно пробивав Хльобас. В одному з епізодів м’яч влучив у стійку.

Та все ж «Карпати» забили у цьому матчі. Відзначився Мірошниченко. Гравець опинився попереду (на полі він грав на позиції захисника), і отримав пас від Карраскаля. Віддавши пас на Шведа й отримавши зворотній пас, мірошниченко наважився на удар з-за меж штрафного майданчика. Удар був влучний, в Паст не дотягнувся до м’яча. Це був перший гол, забитий «Карпатами» у другому таймі в цьому сезоні.

Після цього гра вирівнялася. І «Карпатам» навіть вдалося зрівняти рахунок. Мендес, який вийшов на заміну, навісив зі штрафного, і Мегреміч у стрибку відправив м’яч під саму перекладину воріт.

До кінця основного часу залишалося лише десять хвилин. Та більше команди не забивали.

Варто зазначити, що «Карпати» у третьому турі у грі проти «Олімпіка» після першого тайму вигравали 2:0. Але тоді матч закінчився з рахунком 2:2. Тепер у Чернігові команда програвала 2:0 після першого тайму. Але зуміла проявити характер та забити два голи й зіграти у нічию.

Попереду у львів’ян матч проти «Арсенал-Київ» у неділю, 26 серпня.

Десна – Карпати 2:2

Голи: Безбородько, 25, Д. Фаворов, 42 – Мірошниченко, 58, Мегреміч, 81