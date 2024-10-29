Господарський суд Львівської області зобов’язав ТзОВ «Львівгаз збут» повернути Львівській облраді 1,19 млн грн переплати за закупівлю газу для інфекційної лікарні. Компанія виграла тендер на постачання газу за ціною 6,25 грн/м3, однак упродовж року ця сума зросла на 501%.

У 2021 році КНП Львівської обласної ради «Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня» оголосила тендер на закупівлю 635,7 тис. м3 газу загальною вартістю 3,97 млн грн. Переможцем торгів обрали ТзОВ «Львівгаз збут», яке запропонувало продати газ за 6,25 грн/м3 й за результатами аукціону лікарня уклала з компанією відповідний договір.

Пізніше лікарня уклала з «Львівгаз збутом» низку додаткових угод, що передбачали збільшення первинної вартості газу. Загалом вартість товару після кількох додаткових угод зросла на 501%. Зокрема кубометр газу коштував 37,6 грн, а обсяг постачання газу – зменшили.

Через переплату прокуратура звернулася в суд. Представники «Львівгаз збуту» пояснили, що ціна газу змінювалась через динаміку на газовому ринку, однак прокурори зауважили, що при розрахунку не врахували ціни на європейському хабі CEGH, який пропонував найнижчі ціни.

Враховуючи обставини справи, суддя Господарського суду Мар’яна Король позов прокуратури задовольнила і скасувала низку додаткових угод між Львівською обласною інфекційною клінічною лікарнею і ТзОВ «Львівгаз збут». Суд зобов’язав компанію сплатити Львівській облраді 1,19 млн грн та ще 17 тис. грн судового збору. Це рішення можна оскаржити в апеляції.