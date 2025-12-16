Команда готуватиметься до наступного сезону у Лізі чемпіонів

Львівський клуб «Покрова АМП» виграв Чемпіонат України з ампфутболу 2025. Це перша в Україні футбольна команда, до якої входять ветерани та цивільні з ампутацією або порушенням функцій однієї кінцівки. Наступного сезону львів’яни зіграють у Лізі чемпіонів EAFF, повідомляє пресслужба ЛМР.

У завершальному п’ятому раунді чемпіонату взяли участь 12 команд – по шість у Першій та Суперлізі. Львівський клуб «Покрова АМП» мав три перемоги у попередніх матчах, тому змагався у Суперлізі. Фінальний раунд чемпіонату відбувся 14 грудня у Києві.

«Покрову-АМП» заснували отці-салезіяни св. Івана Боско восени 2023 року.

«На початку створення цієї унікальної команди місто її підтримало – ми закупили спортивну форму та інвентар для тренувань футболістів. Також допомагали із виїздом на різні чемпіонати. У найближчі роки розвиток адаптивного спорту – пріоритет міста», – зазначив директор офісу спорту ЛМР Антон Нікулін.

Перемога команди у чемпіонаті України означає, що львів’яни представлятимуть Україну у червні 2026 року в Лізі чемпіонів Європейської асоціації ампфутболу. «Покрова-АМП» стане першим українським клубом, який зіграє у цьому турнірі.

Зараз клуб «Покрова АМП» є базовою командою національної збірної України з ампфутболу. Їхнє гасло – «Разом на фронті. Разом на полі». Більшість членів команди – ветерани російсько-української війни, які завдяки спорту змогли відновитись після поранень та ампутацій.

«Я почав грати в ампфутбол через три місяці після поранення. Тоді взагалі не думав, що буду грати в футбол, але це стало реальністю. Після першого тренування, коли я попав в "Покрову АМП" в мене вже очі загорілися і з кожним турніром, з кожним чемпіонатом, з кожним матчем, я стаю сильнішим», – розповідає Олександр Говоруха, ветеран 57-ї мотопіхотної бригади, який отримав поранення у Вовчанську 23-го травня 2024. Лікарі дивом врятували його праву ногу.

«Цю перемогу ми присвячуємо нашим воїнам, захисникам України. Я думаю, якби не вони, то ми б цього всього не мали. Ми дуже раді, що в Україні чемпіонат набирає обертів, вже є близько 15-20 команд. Наші зусилля перетворюються в результат і ми, по-перше, хочем найбільших висот. Ми хочемо, щоб це був професійний вид спорту. Зараз ми розуміємо, що наша праця, це все було недарма», – розповів капітан клубу «Покрова АМП» Валентин Осовський, який втратив ногу на війні з Росією у січні 2023.

Головним тренером клубу «Покрова АМП» та збірної України з ампфутболу є Назарій Русецький.