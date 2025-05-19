Вперше українські ветерани піднялися на таку висоту

Ветерани спецпідрозділів ГУР МО України Іван Тарн («Артан») та Олександр Дашко (Kraken) піднялися до базового табору найвищої у світі гірської вершини Еверест (8848 м) на кордоні Китаю і Непалу. Українці здолали 5280 метрів на протезах. Це перший в історії випадок, коли українці з ампутаціями дісталися підніжжя Евересту. З собою вони принесли прапор реабілітаційного центру Unbroken, повідомили у центрі.

Враженнями від експедиції ветерани поділились в ефірі національного телемарафону з табору на висоті 3800 м. Далі для них почався стрімкий набір висоти. Але хлопці впоралися.

«Ти усе це бачиш перед собою, але очам важко повірити. Це ніби ти дивишся на дуже-дуже реальні фотошпалери. Неймовірна краса», – поділився враженнями Іван Тарн.

Ветерани долучились до експедиції у складі 7 людей. Участь у сходженні стала серйозним викликом для них – як фізичним, так і емоційним.

«Багато хто не вірив у цей проєкт і в мене, бо в мене дуже велика ампутація. Кому б я не розповідав про цю авантюру, мені казали, мовляв, туди люди навіть з двома ногами не піднімаються, а в тебе й так ноги нема, ти ще більше своє здоров’я угробиш, не лізь. Тож мені було важко, але це сходження мають побачити інші хлопці з ампутаціями, вони повинні побачити, що життя після ампутації є», ― наголосив Олександр Дашко.

Ветерани здійснили сходження з благодійною метою – зібрати 3 млн грн на високотехнологічне обладнання для лікування фантомного болю у захисників з ампутаціями, які відновлюються у Національному реабілітаційному центрі Unbroken.

Підтримати збір ветеранів Головного управління розвідки можна за номером картки: 4441 1111 2478 7494 та посиланням на банку.