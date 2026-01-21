Храм перебуває під охороною ЮНЕСКО

В Івано-Франківську завершили оцифрування костелу Пресвятої Діви Марії – найдавнішої збереженої сакральної пам’ятки міста XVII–XVIII століть. Проєкт реалізували завдяки гранту програми House of Europe.

Як повідомили у Музеї мистецтв Прикарпаття у вівторок, 20 січня, фахівці львівської компанії Skeiron виконали високоточну фотограмметрію та сканування архітектурного простору і розписів храму. Результатом стала детальна цифрова 3D модель інтер’єру, що фіксує його сучасний стан і зберігає унікальні елементи барокового декору, живопису та архітектурних форм.

«Особливу цінність у межах проєкту має оцифрування унікальних настінних розписів авторства Еразма Фабіанського. Ці твори сакрального живопису є рідкісним свідченням своєї епохи та важливою частиною художньої спадщини регіону. В умовах воєнних загроз ризик пошкодження або втрати таких об’єктів значно зростає, тому цифрова фіксація є надійним способом їх збереження для майбутніх поколінь», – зазначили в музеї.

Результати роботи – ортофотографії оздоблення інтер’єру та 3D модель пам’ятки вже доступні широкій аудиторії на міжнародній цифровій платформі.

Що відомо про Колегіальний костел Діви Марії

Це одна з найстаріших споруда Івано-Франківська, збудована між 1703 і 1729 роками в стилі бароко. У 1751 році в костелі відбувся помпезний похорон Юзефа Потоцького (молодшого сина засновника міста Анджея Потоцького).

Колегіата була не лише сакральною спорудою, а й сімейною усипальницею Потоцьких. Вхід у крипту із захороненнями розташовувався перед вівтарною частиною. За радянських часів будівлю храму пристосували для музейного використання. У 1965 році тут розмістили геологічний музей.

Повторна реставрація відбулася у 1980 році, відколи в костелі розміщується Івано-Франківський художній музей. У ньому експонуються унікальні зразки образотворчого, народного та сакрального мистецтва краю. Нині колегіальний костел Пресвятої Діви Марії — єдина культова споруда в місті, яка використовується не за призначенням. Храм перебуває під охороною ЮНЕСКО.