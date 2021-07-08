Львівські лікарі пересаджують пацієнтові нирку

У першому півріччі 2021року в Україні провели 126 трансплантацій органів. У лідерах за кількістю проведених пересадок – Київ і Львів.

Про це 8 липня повідомили в Українському центрі транслант-координації.

Найбільше пересадок органів у першому півріччі цього року провели в Національному інституті хірургії та трансплантології ім. О. Шалімова – 36, на другому місці – львівська Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги – 23, і закриває трійку лідерів Київська обласна клінічна лікарня – 12.

Загалом в Україні за перші півроку проведено 126 транслантацій, з них 25 пересадок органів зробили у Львові. Окрім Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги пересадки проводили ще у двох медзакладах: нирку дитині пересадили у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі, серце і нирку пересадили також в Львівській обласній клінічній лікарні, але пацієнт з пересадженим серцем невдовзі помер.

Кількість трансплантацій у Львові буде зростати, зокрема і дітям. У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі планують проводити трансплантацію нирок і кісткового мозку дітям, а у львівській міській дитячій лікарні – пересадку печінки.