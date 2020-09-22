Лікарня отримала 107 багатофункціональних ліжок

У вівторок, 22 вересня, Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги отримала з Німеччини чотири фури медичних меблів. Допоміг організувати цю допомогу лікар-хірург з України Григорій Лапшин, який зараз працює в Німеччині. Доставку благодійної допомоги до Львова оплатила лікарня.

Меблі львівській лікарні дістались унаслідок розформування однієї з німецьких клінік. До Львова доставили понад сто зручних багатофункціональних ліжок, понад двісті тумб, інфузійні стійки та інший необхідний медичний інвентар.

Як повідомив ZAXID.NET директор лікарні Олег Самчук, організував цю допомогу для львівської лікарні лікар-хірург університетської клініки м. Любек Григорій Лапшин. Він – українець, родом з Житомира, але вже декілька років працює у Німеччині. Григорій Лапшин був у Львові, він входив до складу операційної бригади, яка вперше в Україні проводила трансплантацію підшлункової залози.

«У Німеччині розформувалася одна клініка і директор цієї клініки зробив нам такий подарунок. Багато хто в Україні та й в інших країнах претендував на цю допомогу, але вона дісталася нашій лікарні. А доставку цієї допомоги з Німеччини в Україну оплатила лікарня», – каже Олег Самчук.

Цими тумбочками вже завтра користуватимуться пацієнти лікарні

Григорій Лапшин і раніше допомагав колегам з лікарні швидкої медичної допомоги. Він передавав з Німеччини медичний інструментарій, медикаменти тощо.

За словами Олега Самчука, вони планують у лікарні повністю замінити медичні меблі, аби ставити комфортні умови перебування пацієнтів у лікарні.