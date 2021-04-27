Львівська група компаній «Подорожник», до складу якої входять аптеки під брендами «Подорожник» і БАМ, відкрила свою тисячну аптеку. За кількістю аптек група стала найбільшою в Україні.

Тисячний об’єкт мережі розпочав роботу в центрі Одеси, в історичній будівлі, де від середини ХІХ століття була розташована аптека.

Компанія «Подорожник» була заснована 1999 року у Львові, тоді ж було відкрито першу аптеку. Спочатку вона працювала під назвою «Добра аптека», потім її перейменували на «Дешева аптека», допоки вона не отримала чинну назву – «Подорожник». Останніми роками компанія, окрім однойменної мережі аптек, розвиває також мережу аптек БАМ. Головний офіс компанії розташований у Львові.

Близько 10 років тому компанія вийшла за межі Львівщини та почала експансію в інші регіони, проте вибуховий ріст припав на останні три роки – у 2019-2020 рр. мережа відкрила 489 нових закладів, від початку 2021 року з’явилось 138 нових аптек. Загалом «Подорожник» присутній у 250 населених пунктах України, найбільше – у західних областях.

«Від самого початку ми хотіли бути національною мережею аптек. Якщо дивитися на мапі, то у нас наразі найкраще покриття за кількістю точок на країну. Такого покриття не може забезпечити жодна з мереж», – розповів у коментарі ZAXID.NET виконавчий директор мережі аптек «Подорожник» Тарас Коляда. За його словами, попри те, що за кількістю аптек вони стали номером один, за часткою на ринку (виторгом від продажу ліків) «Подорожник» залишається четвертим.

«Ми виросли кількісно, тепер хочемо вирости якісно – робити асортимент кращим та робити акцент на фармацевтичну опіку. Бо продаж ліків то є продаж ліків, а фармацевти покликані надавати споживачам фахову консультацію. На цьому ми концентруємося, вчимо наших працівників», – зазначив Тарас Коляда.

Згідно з даними системи YouControl, до групи компаній «Подорожник» входить кілька десятків зареєстрованих у Львові юридичних осіб, що займаються роздрібною торгівлею фармацевтичними препаратами. Власниками мережі є львівській бізнесмен Олександр Федечко, а також його батьки Ярослав та Ніна Федечки.

Окрім фармацевтичного бізнесу, родина займається також нерухомістю. Восени компанія Олександра Федечка «Медпарк» за 29 млн грн купила на аукціоні комунальне приміщення на площі Галицькій, 7.

Як писав профільний сайт RAU, станом на 1 березня 2021 року найбільшу мережу аптек в країні мало ТОВ «Аптека-Магнолія» (963 аптеки), яке працює під брендами «Аптека АНЦ», «Благодія», «Копійка» та інші.