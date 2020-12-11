На вул. Шота Руставелі, 7 облаштують готель

П'ятиповерхову офісну будівлю на вул. Шота Руставелі реконструюють і облаштують там готель. Відповідні містобудівні умови і обмеження погодив виконавчий комітет Львівської міської ради під час засідання 11 грудня.

Зараз на вул. Шота Руставелі, 7 розташований комплекс офісних будівель, який належав проектному інституту «Львівтеплоелектропроект». Правонаступником цього інституту є ПрАТ «Центр енергетичних інновацій», який здає офіси в оренду організаціям та бізнесу. Раніше компанія планувала реконструювали будівлю і залишити офісну функцію. ПрАТ «Центр енергетичних інновацій» навіть отримало містобудівні умови і обмеження на ці роботи.

Візуалізація і нинішній вигляд будівлі на вул. Шота Руставелі

Однак під час засідання 11 грудня виконавчий комітет Львівської міської ради вніс зміни у містобудівну документацію. За словами головного архітектора Львова Антона Коломєйцева, у будівлі на вул. Шота Руставелі, 7 після реконструкцію облаштують готель.

Згідно з даними бізнес-платформи YouControl, бенефіціарною власницею ПрАТ «Центр енергетичних інновацій» є мешканка Брюховичів Любов Грицишин.