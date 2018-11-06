Львівська мерія хоче розпочати будівництво канатної дороги на Високий Замок наступного року

Документи щодо будівництва канатної дороги розгляне ЮНЕСКО

ЕкономікаСофія Лазуркевич, сьогодні, 16:406260

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У 2019 році Львівська міськрада має намір розпочати будівництво канатної дороги на Високий Замок. Зараз у мерії працюють над положеннями інвестиційного проекту, також документи щодо наміру будівництва канатної дороги розгляне ЮНЕСКО. Про це інформує прес-служба ЛМР.

«Мінкультури надало рекомендації щодо подання матеріалів в ЮНЕСКО. Ми це все зробили, даємо в Міністерство культури, щоб вони скерували в Національну комісію. Це тривалі процедури: Міністерство культури має 30 днів для подачі в Національну комісію з моменту нашого подання. Національна комісія має 10 днів, щоб скерувати це в Комітет Світової спадщини, потім розглядає Комітет Світової спадщини», – розповіла Лілія Онищенко, начальниця управління охорони історичного середовища ЛМР.

Перша станція канатної дороги буде розташована у сквері «На валах», звідти за допомогою канатної дороги люди потраплятимуть на оглядовий майданчик Високого Замку. У мерії сподіваються, що розпочати будівництво вдасться уже наступного року.

Нагадаємо, у січні 2018 року депутати Львівської міськради дозволили будівництво канатної дороги на Високий Замок у Львові. Компанію, що здійснюватиме будівництво, оберуть на інвестиційному конкурсі.

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