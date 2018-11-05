Львівська мерія назвала аферою будівництво 12-поверхового ЖК «Форест-Хілл»

У суді триває розгляд позову про знесення незаконної 12-поверхівки

Львівська мерія звернулася до мешканців міста і закликом не купувати житло у 12-поверховій новобудові на вул. На Нивах, оскільки цей будинок збудований без дозволів і в суді розглядають справу про його знесення. В опублікованому 5 листопада на сайті міськради повідомленні вказано, що будівництво ЖК «Форест-Хілл» є аферою, що стала можливою через бездіяльність правоохоронців.

«Будинок на вул. На Нивах збудований з порушенням законодавства. Дозвіл на його будівництво був виданий обласною інспекцією ДАБК на 4 поверхи. Але забудовник збудував 12-поверхівку. Ми застерігаємо мешканців бути обережними та не купувати квартири у цьому будинку. Аферисти, які дурять громаду міста, повинні бути покарані. І Львівська міська рада скеровує інформацію у всі правоохоронні органи. Це афера, за яку винні мають нести покарання. Бездіяльність всіх держаних структур – прокуратури, поліції, обласної інспекції ДАБК – призвела до того, що люди стали заручниками ситуації», – заявила директорка юридичного департаменту ЛМР Гелена Пайонкевич.

У мерії нагадують, що інспекція ДАБК у Львові кілька разів проводила перевірку цього будівництва, після чого забудовнику видавали приписи про припинення будівельних робіт, усунення недоліків та навіть про знесення об'єкта. Однак жодна з цих вимог так і не була виконана.

«Інспекція також встановила, що будівельні роботи на вул. На Нивах проведено не тільки без реєстрації документа на початок виконання будівельних робіт, але й з порушенням містобудівних умов забудови земельної ділянки (не забезпечено проїзду з усіх сторін проектованого будинку та доступу пожежників, нормативної кількості місць зберігання автотранспорту, порушено поверховість), з порушенням плану зонування Шевченківського району та ще й на земельній ділянці, що не відведена для будівництва багатоквартирного житлового будинку», – йдеться у повідомленні мерії.

За інформацією мерії, будівництво ЖК «Форест-Хілл» належить львів'янці Ганні Федорів. Із закликом не купувати житло у цьому будинку мер Львова Андрій Садовий звертався до мешканців міста ще у 2015 році.

Узимку 2016 року стажера-практиканта ЖК «Форест-Хілл» засудили за підробку декларації про початок підготовчих робіт з будівництва будинку на вул. На Нивах. Через кілька місяців після того ДАБІ винесла забудовнику припис про знесення новобудови, однак цей припис був проігнорований. Зараз суд розглядає справу про примусовий демонтаж цього будинку.