Мешканка Винників відсудила у забудовника 1,5 млн грн за невчасно отриману квартиру

На вул. Винна Гора у Винниках є чимало проблемних багатоповерхівок, які досі не здані в експлуатацію

Мешканка скандальної забудови на вул. Винна Гора, 1 у Винниках відсудила у близької до екс-мера містечка фірми компенсацію за недотримання термінів будівництва. Личаківський райсуд Львова задовольнив позов жінки до будівельної фірми «Квартал плюс», зобов'язавши забудовника сплатити 1,5 млн грн пені за незданий у експлуатацію будинок.

У матеріалах справи вказано, що вкінці 2008 року жінка заплатила майже 217 тис. грн за квартиру в новобудові (на той час курс долара становив 7,8 грн). На той час фактичним власником компанії був екс-мер Винник Сергій Уваров, який мав масштабні плани на забудову вул. Винна Гора. Укладений між позивачкою та забудовником договір передбачав, що будинок мають здати в експлуатацію до кінця 2011 року, після чого на жінку мали б оформити квартиру у новобудові. Однак навіть до моменту розгляду цієї справи в суді у 2018 році, будинок хоч і збудували, однак так і не ввели в експлуатацію.

Посилаючись на норму закону «Про захист прав споживачів», якою передбачена 3%-компенсація за кожен день прострочення виконання умов договору, жінка подала позов на забудовника, добиваючись відшкодування 1,5 млн грн. Враховуючи, що загальна сума пені за невиконання договору досягла більше 13,1 млн грн, виходить, що жінка вимагала сплатити їй лише 11% компенсації.

Представники будівельної компанії не з'явилися у судове засідання. У матеріалах справи зазначено, що юристи будівельної фірми «Квартал плюс» постійно ігнорують отримання повісток і не з'являються на судові засідання. Через це суд розглянув справу без них і повністю задовольнив позов жінки. Водночас юристи забудовника ще мають можливість подати апеляцію на це рішення суду, відтак воно поки не набрало законної сили.

Цікаво, що компанія «Квартал плюс» не вперше фігурує в скандалах через будівництва на вул. Винна Гора у Винниках. Після завершення спорудження перших будинків на цій вулиці виявилося, що багато мешканців не мають у квартирах водопостачання, оскільки будинки так і не здали в експлуатацію і до них не підвели комунікацій.

У 2017 році виник інший пов'язаний із цією компанією скандал: виявилося, що попри укладений із «Квартал плюс» і повністю оплачений договір на купівлю житла, квартиру в будинку на вул. Винна Гора, 22 просто вдруге продали іншому покупцю.

На час укладення договорів і початку будівництв на вул. Винна Гора компанією «Квартал плюс» фактично володів тодішній мер Винник Сергій Уваров. Згідно з даними аналітичної системи YouControl, зараз власником компанії є львів'янин Артем Нурієв.