Львівська міська рада виділила 8,5 млн грн на матеріальну допомогу медичним працівникам Львівської територіальної громади, які перехворіли коронавірусом. Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконкому 18 червня.

Доплати по 20 тисяч грн отримають ще 403 медики на загальну суму 8,06 млн, решта виділених коштів підуть на сплату податків.

Загалом, за словами начальника управління соцзахисту Ігоря Кобрина, за час пандемії міська рада виплатила вже 33,7 млн грн матеріальної допомоги понад двом тисячам медиків, які перехворіли Covid-19.