Львівська мерія затвердила нові правила реєстрації до дитячих садків

У п’ятницю, 29 грудня, виконавчий комітет Львівської міськради затвердив нові правила зарахування дітей до закладів дошкільної освіти. Як пояснила начальниця міського управління освіти Зоряна Довганик, зміни внесли на вимогу громадськості, і вже з 2 січня на новій платформі батьки зможуть реєструвати дітей, народжених у 2017 році.

«В першу чергу, це наша нова львівська електронна платформа, де батьки матимуть можливість реєструвати дітей до дошкільних навчальних закладів. Діти, які народилися у 2017 році, можуть бути зареєстровані до дошкільних навчальних закладів міста Львова із 9:00 2 січня 2018 року. Батьки, якщо мають можливість, можуть самостійно зареєструвати дитину, а якщо такої можливості немає, то вони можуть звернутися до Центру надання адміністративних послуг, де їм адміністратор допоможе зареєструвати заявку», – зазначила Зоряна Довганик.

Відповідно до нового положення, батьки і надалі мають можливість обирати три дошкільні навчальні заклади і вносити зміни до переліку бажаних садків до 10 травня року, у який відбудеться зарахування. Також кожна дитина матиме індивідуальний номер і дату реєстрації, тож батьки бачитимуть, хто зареєстрований перед ними.

«Якщо дитина не потрапила до одного садочка, то система розглядає можливість потрапляння цієї дитини до іншого навчального закладу, який є зазначений батьками. У випадку, якщо, наприклад, дитина не потрапила до садочка, її заявка у грудні автоматично переноситься на наступний рік – батькам не потрібно писати заяв», – розповіла Зоряна Довганик.

Окрім того, зі слів Зоряни Довганик, на початку списку обов’язково буде зафіксована визначена кількість дітей пільгової категорії – це 20% від списку дітей певної вікової групи.

Заявки дітей, які не потрапили в цьому році до садочку, були автоматично перенесені до нової електронної системи для їхнього зарахування з 1 вересня 2018 року. Вони зараховуватимуться першочергово.

Додамо, що діти до дошкільних навчальних закладів міста Львова зараховуються у випадку, якщо їм виповнилося на 1 вересня року зарахування повних 2 роки.