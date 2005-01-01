Реєстрація народжених цього року дітей в електронній черзі дитсадків Львова стартує 2 січня

В новорічну ніч Львівську оперу за секунду «зруйнують» і зведуть знову

2 січня 2018 року розпочнуть реєстрацію дітей, які народилися у 2017 році, в електронні черги дитячих дошкільних закладів Львова. Про старт такої е-процедури повідомили в міському управлінні освіти. Відтак заповнювати і подавати заявки потрібно на електронній платформі.

«Вносячи в заявку дані, що стосуються дітей 2017 року народження, які станом на 1 вересня не мають 2 років, потрібно заповнювати на 2020 рік. Діткам якраз буде 2,5 роки, відповідно ‒ це група раннього віку. Загалом у документі потрібно зазначити дату народження дитини та у скільки дошкільних закладів ви бажаєте її зареєструвати», ‒ пояснила спеціаліст міського управління освіти Наталія Клочко.

Один із трьох садочків, у які зареєструють маля, обере система. Якщо ж батьки не мають доступу до інтернет-мережі, то з наступного вівторка можуть звернутися у найближчий центр надання адміністративних послуг, прихопивши зі собою паспорт і свідоцтво про народження дитини.

Нагадаємо, торік у львівські дитсадки прийняли 7200 дошкільнят. Натомість ще понад 3500 дітей у садочки не потрапили. Зазвичай, найбільше місць бракує у молодших групах.