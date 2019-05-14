Львівська мерія звернулась в поліцію через неправдиві повідомлення про замінування

За останні два тижні до поліцейських надійшло близько 40 повідомлень про замінування будівель різних установ у Львові. Після ретельної перевірки жоден з цих випадків не підтвердився. Відтак Львівська мерія звернулась у правоохоронні органи та закликає знайти людей, що надають неправдиву інформацію про замінування.

«Торгові заклади несуть збитки, мешканці потерпають і усі служби, що задіяні в цьому процесі, також несуть збитки, адже проведені ними заходи були безпідставними. Тому ми звертаємося у правоохоронні органи, щоб вжили заходів, в межах чинного законодавства, щодо пошуку і викриття осіб, які збурюють місто, зазвичай неправдивою інформацією про замінування, та завдають шкоду відповідним службам, підприємствам і мешканцям міста. Сподіваємося на належне реагування правоохоронців, пошук і покарання зловмисників», – сказала Ірина Маруняк, директорка департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

Нагадаємо, що 13 травня під час апаратної наради в ЛОДА начальник ГУ СБУ у Львівській області Олександр Ткачук розповів, що анонімні повідомлення про замінування торгових центрів, готелів та інших будівель у Львові надходять з Росії та окупованих територій.

Очільник поліції Львівщини генерал Валерій Середа сказав, що масові фальшиві повідомлення призводять до послаблення уваги та несерйозного ставлення з боку адміністрації ТРЦ, які не забезпечують належну евакуацію людей.

Додамо, що за надання неправдивої інформації про замінування (ст.259 ККУ) людині може загрожувати від двох до шести років позбавлення волі.