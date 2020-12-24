Для обласного управління закупили 16 нових службових автомобілів

Львівська міська рада закупила для Нацполіції Львівщини п’ять автомобілів Renault Duster. Їхня вартість – 2,5 млн грн. У четвер, 24 грудня, їх передали обласному управлінню.

«Думаю, після сьогоднішнього дня швидкість виїзду за викликом збільшиться автоматично. Місто помагало і буде помагати поліції, бо ми разом, і маємо спільну відповідальність за нашу країну», — зазначив під час передачі автомобілів мер Львова Андрій Садовий.

Загалом головному управлінню Нацполіції Львівщини передали 16 нових одиниць транспорту: 14 автомобілів Renault Duster, Skoda Octavia, Renault Megane, Toyota Prius та Renault Logan, а також автобус Ataman та квадроцикл Can-Am. Інші автомобілі придбали Національна поліція України, Трускавецька міська рада і благодійний фонд «Безпека».

фото Романа Балука

Транспорт розподілять між підрозділами поліції області та міста.