Львівська міська рада закупить нові інструменти для музичних шкіл

Львівські музичні школи отримають нові інструменти. Для цього з міського бюджету виділили понад три мільйони гривень.

Конкурсна комісія отримала від чотирнадцятьох мистецьких шкіл Львова заявки про необхідне обладнання. Придбають також і техніку: ноутбуки та інтерактивні панелі. На купівлю ґаджетів витратять вісімсот тисяч гривень. Натомість півтора мільйона – на роялі для третьої, п'ятої та сьомої музичних шкіл. Саме там із основним інструментом найбільші негаразди. Тендерні закупівлі розпочнуть уже наступного тижня.

«Залишається у нас 1 млн 200 тис. грн, на які ми плануємо зробити реставрацію наявних музичних інструментів у наших музичних школах. І в першу чергу – саме реставрацію піаніно», – каже директорка міського департаменту розвитку Наталія Бунда.