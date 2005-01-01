Львівська міська рада закупить нові інструменти для музичних шкіл

На нове обладнання для шкіл виділили 3,5 млн грн

Головні новини Львова 21.03Софія Трощук, 21 березня, 15:47 2250
дивіться також

До теми

Львівські музичні школи отримають нові інструменти. Для цього з міського бюджету виділили понад три мільйони гривень.

Конкурсна комісія отримала від чотирнадцятьох мистецьких шкіл Львова заявки про необхідне обладнання. Придбають також і техніку: ноутбуки та інтерактивні панелі. На купівлю ґаджетів витратять вісімсот тисяч гривень. Натомість півтора мільйона – на роялі для третьої, п'ятої та сьомої музичних шкіл. Саме там із основним інструментом найбільші негаразди. Тендерні закупівлі розпочнуть уже наступного тижня.

«Залишається у нас 1 млн 200 тис. грн, на які ми плануємо зробити реставрацію наявних музичних інструментів у наших музичних школах. І в першу чергу – саме реставрацію піаніно», – каже директорка міського департаменту розвитку Наталія Бунда.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У Львові відкриють нову музичну школу ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук