Касаційний господарський суд Верховного суду остаточно відмовив Львівській міськраді у скасуванні права власності на дві будівлі, що належать Концерну РРТ. Міськрада намагалась повернути приміщення в комунальну власність, однак, на думку суду, не надала достатніх доказів.

Йдеться про трансформаторну підстанцію на 36,7 м2 та технічний будинок радіостанції на 429,8 м2 на вул. Листопадового Чину, 28, біля собору Святого Юра, які були збудовані як допоміжні споруди для ретрансляційних веж Львівської філії концерну РРТ, які глушили радіозв’язок у часи СРСР. Останню вежу демонтували у 2016 році.

Ділянка, на якій розташована ця нерухомість, з 1951 року закріплена за Львівським обласним управлінням зв’язку й перебувала в державній власності. Після проголошення Незалежності України ця ділянка автоматично залишилась в держвласності, в розпорядженні Львівської ОВА, а правонаступником обласного управління зв’язку став Концерн РРТ Державної служби спеціального зв’язку.

У 2016 році приватний нотаріус із Києва Роман Падалко зареєстрував за концерном право власності на трансформаторну підстанцію та технічний будинок радіостанції, що дозволило Концерну РРТ зареєструвати за собою і ділянку біля храму. У 2020 році Львівська міськрада звернулась до ОВА, Концерну та Кабміну з проханням передати ділянку в користування міста, втім, не отримавши відповіді, міськрада зареєструвала право власності на ділянку та передала її в користування Курії Львівської Архиєпархії УГКЦ. На початку жовтня Господарський суд Львівської області скасував реєстрацію 2 га землі за ЛМР та ухвалу про передачу ділянки в користування УГКЦ.

Водночас міська рада судилась із Концерном і за скасування права власності на трансформаторну підстанцію і технічний будинок радіостанції та витребування майна на користь львівської громади. Міська рада вважає, що ділянка під нерухомістю належить місту, а, отже, будівлі також комунальні.

Суди розглядали цей позов кілька років. У лютому 2023 року Господарський суд у задоволенні позову відмовив, адже не знайшов достатньо доказів того, що майно належить місту.18 жовтня Касаційний господарський суд скаргу міської ради не задовольнив. Ця постанова є остаточною й оскаржити її не можна.