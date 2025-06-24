Наразі до проєкту долучилось 10 садків Львов

10 львівських дитсадків долучились до проєкту «Садки майбутнього», який Львівська міськрада запустила спільно з ізраїльськими колегами. У міській раді розповіли детально про новий проєкт.

«Садок майбутнього» – це ізраїльський проєкт, який, за підтримки освітньої гуманітарної організації Early Starters International, зараз впроваджують у низці країн світу, аби створити умови для виховання самодостатньої та самостійної, емпатичної та творчої дитини.

«Дитячий садок – це не соціальна послуга, не місце “перетримки”. Це – ступінь освіти, який передбачає величезну роботу. І у межах проєкту “Садок майбутнього” наші діти можуть м’яко набувати нових і таких потрібних у сучасному світі компетенцій з найменших років. Це, зрештою, є великою допомогою батькам пізніше – у тому, як навчаються і розвиваються їхні діти», – коментує Андрій Закалюк, директор департаменту освіти та культури Львівської міської ради.

Зокрема, йдеться про такі компетенції та цінності як:

Розкриття творчого потенціалу

Пропонування вибору

Формування самостійності

Заохочення цікавості

Сприяння розвитку емпатії

Створення природного двомовного середовища

Робота з колективом у садку

«До нас звернулися ізраїльські колеги – освітня гуманітарна організація Early Starters International – із пропозицією про співпрацю. Відповідно, ми пропрацювали, мали з ними низку майстерок, цикл семінарів, працювали онлайн. Більшість самих компетенцій у нас вже певною мірою працювали в садках – ми їх лише акумулювали та вдосконалили. Це самостійність, творчі здібності, вміння обирати, домовлятися, виробляти емпатії один до одного, працювати в колективі тощо», – зазначила Наталія Клочко, завідувачка сектору дошкільної освіти управління розвитку освіти Львівської міської ради.

Наразі до проєкту долучилось 10 садків Львова:

ЗДО №168

№29

№30

№116

№179

№170

№51

№71

«Вільні»

«Веселка»

З вересня долучаться ще 6: ЗДО №40, 70, 147, 165, 188 та «Казка».

«Це новий проєкт, який змінює уявлення про дошкільну освіту. Натхненна досвідом реформованих дитячих садків Ізраїлю, з якими мала честь ознайомитися під час поїздки до Єрусалима, команда освітян Львова у співпраці з ізраїльськими колегами та департаментом освіти і культури міста Львова запустила 10 пілотних “садочків майбутнього”. Це освітні простори, які розвивають як м’які, так і тверді навички дітей, створюючи атмосферу взаємодії, дослідження й розвитку у гармонії з природою», – зазначила Вікторія Христенко, голова депутатської комісії освіти та науки Львівської міської ради.

Напрацювання в межах проєкту «Садок майбутнього» міська влада презентувала під час наймасштабнішого освітнього фестивалю країни «Вчителі майбутнього». У планах – розширити ініціативу на всі заклади дошкільної освіти Львова.