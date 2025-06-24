Львівська міськрада спільно з ізраїльськими колегами запустила проєкт «Садки майбутнього»
10 львівських дитсадків долучились до проєкту «Садки майбутнього», який Львівська міськрада запустила спільно з ізраїльськими колегами. У міській раді розповіли детально про новий проєкт.
«Садок майбутнього» – це ізраїльський проєкт, який, за підтримки освітньої гуманітарної організації Early Starters International, зараз впроваджують у низці країн світу, аби створити умови для виховання самодостатньої та самостійної, емпатичної та творчої дитини.
«Дитячий садок – це не соціальна послуга, не місце “перетримки”. Це – ступінь освіти, який передбачає величезну роботу. І у межах проєкту “Садок майбутнього” наші діти можуть м’яко набувати нових і таких потрібних у сучасному світі компетенцій з найменших років. Це, зрештою, є великою допомогою батькам пізніше – у тому, як навчаються і розвиваються їхні діти», – коментує Андрій Закалюк, директор департаменту освіти та культури Львівської міської ради.
Зокрема, йдеться про такі компетенції та цінності як:
- Розкриття творчого потенціалу
- Пропонування вибору
- Формування самостійності
- Заохочення цікавості
- Сприяння розвитку емпатії
- Створення природного двомовного середовища
- Робота з колективом у садку
«До нас звернулися ізраїльські колеги – освітня гуманітарна організація Early Starters International – із пропозицією про співпрацю. Відповідно, ми пропрацювали, мали з ними низку майстерок, цикл семінарів, працювали онлайн. Більшість самих компетенцій у нас вже певною мірою працювали в садках – ми їх лише акумулювали та вдосконалили. Це самостійність, творчі здібності, вміння обирати, домовлятися, виробляти емпатії один до одного, працювати в колективі тощо», – зазначила Наталія Клочко, завідувачка сектору дошкільної освіти управління розвитку освіти Львівської міської ради.
Наразі до проєкту долучилось 10 садків Львова:
- ЗДО №168
- №29
- №30
- №116
- №179
- №170
- №51
- №71
- «Вільні»
- «Веселка»
З вересня долучаться ще 6: ЗДО №40, 70, 147, 165, 188 та «Казка».
«Це новий проєкт, який змінює уявлення про дошкільну освіту. Натхненна досвідом реформованих дитячих садків Ізраїлю, з якими мала честь ознайомитися під час поїздки до Єрусалима, команда освітян Львова у співпраці з ізраїльськими колегами та департаментом освіти і культури міста Львова запустила 10 пілотних “садочків майбутнього”. Це освітні простори, які розвивають як м’які, так і тверді навички дітей, створюючи атмосферу взаємодії, дослідження й розвитку у гармонії з природою», – зазначила Вікторія Христенко, голова депутатської комісії освіти та науки Львівської міської ради.
Напрацювання в межах проєкту «Садок майбутнього» міська влада презентувала під час наймасштабнішого освітнього фестивалю країни «Вчителі майбутнього». У планах – розширити ініціативу на всі заклади дошкільної освіти Львова.