Львівська міськрада виділила по 100 тис. грн допомоги для 54 бійців АТО

54 бійці АТО отримають по 100 тис. грн одноразової матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань. Таке рішення прийняв сьогодні виконавчий комітет Львівської міської ради. На це з міського бюджету виділили 5,4 млн грн, повідомляє прес-служба ЛМР.

«Також у списку осіб, яким відмовлено у наданні такої допомоги, є шестеро, які відповідно до положення не мають права на отримання одноразової матеріальної допомоги», — додала заступниця начальника управління соціального захисту ЛМР Леся Дронь.

Список бійців, які отримають допомогу, можна переглянути за посиланням.

Загалом від початку дії Програми одноразову допомогу в розмірі 100 тис. грн вже отримали 1839 бійців АТО. Рішення про виділення кожному ветерану АТО по 100 тис. грн щомісяця приймає виконком Львівської міськради.

Нагадаємо, подати заяву на отримання матеріальної допомоги можна у Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій на вул. Пекарській, 41. Черговість включення у список формує громадська комісія із захисту інтересів учасників АТО, що діє при Центрі. Комісія формує рекомендаційний список, а рішення про його затвердження або внесення правок приймає виконавчий комітет Львівської міської ради.