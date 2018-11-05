Львівська міськрада збудує школу у Малехові за 60,3 млн грн

Нову школу Малехові збудують на місці довгобуда

Львівське комунальне підприємство «Рембуд» у понеділок, 5 листопада, підписало договір з підрядником на будівництво школи у селі Малехів. Про це стало відомо з системи електронних закупівель Prоzorro.

У тендері на будівництво школи у Малехові перемогло ТОВ «Салон "Архітектура.Будівництво.Дизайн"», запропонувавши виконати роботи за 60,3 млн грн. Будівництво школи виконуватиметься за кошти міського бюджету Львова.

Як повідомив ZAXID.NET головний інженер ЛКП «Рембуд» Андрій Демчина, школу будуватимуть на місці довгобуду, який знесли у 2016 році.

«Школу почали будувати ще у 2007-2008 роках і зупинили роботи. У 2016 році ми провели тендер [переможцем стало ТОВ"Архітектура.Будівництво.Дизайн"»] на добудову школи, але після проведеного обстеження виявили, що під дією атмосферного повітря будівля зруйнувалась. Тому довелось усе демонтовувати, розривати угоду з підрядником, коригувати договір та оголошувати новий тендер», - розповів він.

Наразі ЛКМ «Рембуд» очікує дозвіл на початок будівельних робіт від архітектурно-будівельної інспекції, після чого підрядник розпочне будівництво. Роботи мають завершитись до кінця 2019 року.

Нагадаємо, що добудова школи у Малехові – одна з умов договору між Львівською міською радою та Малехівською сільрадою, який стосується виділення двох земельних ділянок біля Грибовицького полігону для проведення протиаварійних робіт. Окрім добудови школи, Львівська міськрада зобов’язалася збудувати сімейну амбулаторію, відремонтувати центральний водопровід та дві вулиці у селі. Малехівська сільрада цей договір досі не затвердила, тож міськрада виконує його в одноосторонньому порядку.

За даними бізнес-платформи YouControl, ондоосібним власником та директором ТОВ «"Салон "Архітектура.Будівництво.Дизайн"» є львів’янин Максим Потюк.