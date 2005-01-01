Львівська мисткиня Олеся Казнох доповнила живопис вишивкою у виставці «Орна земля»

Олеся Казнох змальовує пензлем красу України, а доповнює пейзажі традиційною вишивкою. Тож зараз львівська мисткиня запрошує на свою виставку «Орна земля» до галереї «Зелена канапа».

На її полотнах ‒ степи Черкащини, гори Яремча, краєвиди Львівщини. І кожен сюжет доповнений вишивкою з різних регіонів, давньою, навіть іноді зіпраною. Та це не халепа, навпаки, у цьому живописі поєднується архаїка та сучасність.

«В мене був великий фрагмент вишивки з подушки, вилинялої вишивки, яка вже дала такий сірий колір на полотно. І я не могла дофантазувати до нього живопис. Нічого мені не народжувалося. Я намагалася зробити там якесь поле, зорану землю ‒ нічого не пасувало. Аж раптом поїхала на вихідні в Карпати, побачила ці скелі і зрозуміла, що це точний відповідник цій вишивці», ‒ розповіла мисткиня Олеся Казнох.

Олесю приваблює простота саме української природи: стерня, колосся, чорнозем. Каже, екзотичний пейзаж теплих країн для неї надто гарний, що аж межує з кітчем.

«Земля поєднується з вишивкою, бо, в моєму розумінні… це чоловіки, які зорали землю такими полосами, і жінки, які ці полоси виткали. В тому є така справжність, органічність. І древність», ‒ пояснила художниця.

Шматочки вишивки Олесі приносять друзі, іноді віддають дизайнери, або ж сама їх виводить голкою. Бо свого часу в коледжі Труша вивчала реставрацію та вишивку. А цей код нації у ній підсвідомо виривається навіть в час банальної розмови по телефону: тоді вона, зізналася, виводить на папері українські взори: «Я подумала, якщо орнаменти походять з природних мотивів, бо людина спостерігала за природою і укладала їх в орнаменти, то в цій орній землі можна, як в нічому іншому побачити цю орнаментику!».

Це вже третя персональна виставка Олесі. У першій вона малювала саму вишивку. Тож і цього разу мисткиня поекспериментувала в такому ж стилі над своїм автопортретом, поєднавши з десяток орнаментів.

«Почала, до речі, на Різдво, 7 січня. Три місяці я сиділа. Кожну крапочку ставила пензликом: жовтим пройшлася рядочок, потім червоний, потім чорний.. Мені, чесно кажучи, здалося після цього, що я вже ніколи цього не повторю. Це був якийсь подвиг», ‒ додала мисткиня.

Наступним подвигом Олесі Казнох будуть вже роботи з людьми. І називатиметься серія «Вишивальники».

А ці пейзажі будуть в галереї до 1 липня.