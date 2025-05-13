На базі ЛОКЛ планують створити університетську клініку

На засіданні у вівторок, 13 травня, уряд підтримав пропозицію МОЗ та Львівської облради щодо передачі майнового комплексу Львівської обласної клінічної лікарні в державну власність. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Погоджено пропозицію Міністерства охорони здоровʼя та Львівської обласної ради щодо передачі цілісного майнового комплексу комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Львівська обласна клінічна лікарня» в державну власність із віднесенням його до сфери управління Міністерства охорони здоровʼя», – написав Тарас Мельничук.

Нагадаємо, на початку серпня 2024 року депутати Львівської облради проголосували за безоплатну передачу в державну власність до сфери управління Міністерства охорони здоров’я цілісного майнового комплексу комунального некомерційного підприємства Львівської облради «Львівська обласна клінічна лікарня», розташованого на трьох земельних ділянках площею понад 8 га, з метою подальшого приєднання до Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького для створення на його базі університетської лікарні. Тоді переконувати депутатів підтримати передачу ЛОКЛ у державну власність для створення університетської клініки приїжджав особисто міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Відповідно до процедури, таку передачу ще мав погодити Кабмін.

У грудні минулого року уряд підтримав експериментальний проєкт реформування Львівського медуніверситету імені та створення на його базі університетської клініки.

Зазначимо, близько 15 років Львівською обласною лікарнею керує Михайло Гичка, який також є депутатом Львівської облради від «Європейської солідарності».