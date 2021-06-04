Приміщення на вул. Лемківській, 24 ЛОР продала у 2017 році за 5,6 млн грн

Північий апеляційний господарський суд залишив у комунальний власності Львівської міської ради приміщення відділення фтизіопульмології протитуберкульозного диспансеру на вул. Лемківській, 24. Львівська облрада спершу незаконно оформила приміщення в обласну власність, а потім продала майже за 5,6 млн грн.

Як писав ZAXID.NET, у 2008 році депутати ЛМР передали у підпорядкування Львівської обласної ради низку медзакладів, однак приміщення, у яких вони були розташовані, залишали у власності міста. Вже через рік, у 2009 році, Львівська обласна рада оформила право спільної власності на сім приміщень, включно з будівлею тубдиспансеру на Лемківській, 24.

У 2017 році обласна рада продала цю будівлю загальною площею майже 450 м2 за 5,58 млн грн компанії з виробництва м’яса ТзОВ «ЛембергМіт». У квітні 2020 року прокуратура Львівської області визнала цей продаж незаконним і звернулася до суду, аби повернути майно міській раді.

26 січня 2021 року Господарський суд Києва задовольнив позов прокуратури й визнав недійсним свідоцтво про право власності Львівської облради, скасував державну реєстрацію будівлі на ТзОВ «ЛембергМіт» та зобов’язав компанію повернути її Львівській міськраді. І «ЛембергМіт», і ЛОР подали на це рішення апеляцію.

Однак суддя Північного апеляційного господарського суду Світлана Пашкіна апеляційні скарги не задовольнила та залишила чинним рішення Господарського суду Києва.

Нагадаємо, що торік у січні Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду визнав незаконним і скасував рішення Львівської обласної ради про оформлення права спільної власності на сім комунальних приміщень у Львові, де були розташовані медичні заклади.