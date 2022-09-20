Ендокринологічний центр приєднали до обласного діагностичного центру

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 20 вересня, прийняла рішення про реорганізацію Львівського обласного лікувально-діагностичного ендокринологічного центру та Львівського обласного центру радіаційного захисту населення. У результаті два медичні заклади перестали існувати як окремі структури – їх приєднали до Львівського обласного клінічного діагностичного центру. Рішення підтримали 43 депутати з різних фракцій.

Відповідно до рішення депутатів, припинено діяльність Львівського обласного державного клінічного лікувально-діагностичного ендокринологічного центру та Львівського обласного спеціалізованого центру радіаційного захисту населення. Обидва центри приєднали до Львівського обласного клінічного діагностичного центру.

Керівник департаменту охорони здоров'я Львівської ОВА Орест Чемерис заявив, що таке рішення потрібне для поліпшення якості надання медичної допомоги пацієнтам. З його слів, центри, які реорганізовують, неспроможні себе утримувати та вже мають проблеми з виплатою зарплати. А в подальшому лише багатопрофільні заклади охорони здоров’я зможуть отримуватимуть державне фінансування від НСЗУ.

Працівників ліквідованих центрів обіцяють працевлаштувати на новому місці праці, утворивши нові підрозділи в діагностичному центрі. Таким чином планують зберегти надання медичної допомоги хворим ендокринологічного профілю та постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС.

«Людей працевлаштуємо, тому що в нас «кадровий голод», – запевнив керівник діагностичного центру Роман Пукаляк.

Директор ендокринологічного центру Юрій Вендзилович у своєму виступі пояснив, що колектив не проти об’єднання. З його слів, працівники стурбовані тим, що доведеться звільняти приміщення. «Ми б хотіли залишитися на своїй території і надавати допомогу. Зараз у стаціонарі є 90 хворих», – сказав Юрій Вендзилович.

Однак, за рішенням депутатів, лікувальний корпус та поліклініку ендокринологічного центру на вул. Острозького, 1 передадуть в оперативне управління Військово-медичному клінічному центру Західного регіону. Натомість стаціонар для пацієнтів з ендокринологічними хворобами планують розташувати у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи і Львівській обласній клінічній лікарні.

Проти такої оптимізації публічно виступили фракції «Свобода» та «Батьківщина». Депутат від «Свободи» і колишній голова облради Олег Панькевич припустив, що таким чином звільняють приміщення для незрозумілих цілей.

«У мене склалося враження, що ми хочемо приєднати голову до хвоста», – заявив депутат від «Батьківщини» Іван Стецькович.

Раніше медики Львівського обласного ендокринологічного центру опублікували відкритого листа, заявивши, що їхній центр під приводом реорганізації хочуть ліквідувати.