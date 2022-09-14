Львівський обласний ендокринологічний центр планують приєднати до Львівського обласного діагностичного центру

Медики Львівського обласного ендокринологічного центру опублікували відкритого листа до мешканців Львова та Львівської області, в якому стверджують, що їхній центр під приводом реорганізації хочуть ліквідувати.

«4 серпня 2022 року Львівська обласна рада та Львівська обласна державна адміністрація висловили ініціативу реорганізації нашого закладу, а по правді – його ліквідації. Відтак усі ми, працівники Центру, маємо бажання довести до невідомих нам поважних панів, представників керівництва області, нашу категоричну незгоду», – йдеться у відкритому листі.

У департаменті охорони здоров’я ЛОДА кажуть, що такі кроки пов’язані з продовженням медичної реформи, проте останнє слово за депутатами облради.

Що тривожить медиків?

Львівський обласний клінічний діагностичний центр вирішили розширити, приєднавши до нього Львівський обласний ендокринологічний центр і Львівський обласний спеціалізований центр радіаційного захисту населення. Таке рішення уже підтримала комісія з питань охорони здоров’я та материнства Львівської обласної ради.

Медики ендокринологічного центру кажуть, що вони не проти приєднання, але за умови, що їхній центр залишатися цілісною структурою, без поділу на окремо розташовані відділення поліклініки та стаціонару у різних місцях Львова та області.

«Ми розуміємо, що метою медичної реформи є поділ медичних закладів на надкластерні, кластерні та загальні лікарні і ми готові об’єднатися з будь-якою багатопрофільною медичною установою в межах надкластерної допомоги, але при умові залишитися цілісною структурою без поділу на окремо розташовані відділення поліклініки та стаціонару у різних місцях м. Львова та області, оскільки це унеможливить комплексно, різносторонньо та ефективно надавати допомогу пацієнтам з ендокринною патологією», – повідомили на сайті Центру.

За попередніми даними, працівників ендокринологічного центру планують виселити з будівлі на вул. Острозького, 1 і передати її у власність Міноборони для лікування і реабілітації поранених військовослужбовців. Тут планують відкрити операційний блок, відділення реанімації і анестезіології та хірургічне відділення на 90 ліжок.

«Наш стаціонар є терапевтичного профілю, у нас немає операційних, стерилізаційної, відповідного доїзду для машин швидкої медичної допомоги, ліфту для транспортування каталок, і немає технічної можливості у будівлі та у навколишній території для переобладнання їх під потреби військової хірургії. Якщо провести надзвичайно коштовне та тривале переобладнання та реконструкцію наявного приміщення, місця залишитися від сили на 30 ліжок. Невже це варте знищення медичної установи, що функціонує більше 70 років?», – пишуть медики ендокринологічного центру.

«Наш будинок не відповідає вимогам сьогоднішнього дня. Скажімо, нині однією з вимог є наявність відповідних укриттів. Вони у нас є, але такі, що у них неможливо спустити лежачих хворих. У нас такий коридор і сходи, що ними ходячим пацієнтам нелегко спустися», – стверджує керівник ендокринологічного центру Юрій Вендзилович.

Директорка Львівського обласного спеціалізованого центру радіаційного захисту населення Тетяна Пошивак повідомила, що колектив центру також не радо сприйняв такі зміни.

«Але ми залишаємося на тому розташуванні, де були (вул. Морозна, 31а), зі збереженням функцій, структур і штату персоналу. Була зустріч з чорнобильцями, з колективом. Чорнобильці написали вимогу і влада пообіцяла деякі поступки», – каже Тетяна Пошивак.

Директор Львівського обласного діагностичного центру Роман Пукаляк каже, що він є найманим працівником-адміністратором і коли буде прийняте рішення щодо об'єднання, він буде його виконувати.

«Мене наймала на роботу обласна рада в особі управління майном [спільної власності Львівської облради]. Якщо у власника є таке бачення, то відповідно я мушу це бачення реалізувати», – сказав Роман Пукаляк.

ZAXID.NET хотів дізнатися, чи є місце для стаціонару ендокринологічному центру у госпіталі в Винниках, адже там планують звільнити велику площу під спеціалізовану клініку протезування та реконструкції Superhumans, проте зв'язатися з директором госпіталю Максимом Прикупенком не вдалося.

Що кажуть чиновники?

ZAXID.NET звернувся за коментарем до директора департаменту охорони здоров’я ЛОВА Ореста Чемериса. За його словами, зміни, які зараз відбуваються в охороні здоров’я, і не лише на Львівщині, пов’язані з продовженням медичної реформи. Відповідний закон (№ 2347-IX) було прийнято у липні цього року. Він, зокрема, передбачає відмову від застарілої «радянської» моделі з поділом на обласні, міські, районні медичні заклади. Замість цього створюється мережа госпітальних округів європейського зразка, в яких будуть надкластерні, кластерні та загальні медичні заклади.

«Будь-які зміни спершу сприймаються з пересторогою, недовірою. Приєднання двох центрів – ендокринологічного і радіаційного захисту населення – до діагностичного центру є на порядку денному сесії обласної ради, яка планується 20 вересня. Як депутати проголосують, так і буде. Щодо приміщення ендокринологічного центру, це питання не до мене. Департамент не має жодного власного майна. Власником будівлі, в якій знаходиться центр, є обласна рада. Питання майна на сесію не виноситься»,– каже Орест Чемерис.

За його словами, хворі з ендокринологічною патологією повинні лікуватися у багатопрофільній лікарні, бо їм часто потрібна допомога вузьких спеціалістів: кардіолога, невропатолога, хірурга тощо. Стаціонар ендокринологічного центру планують розмістити у госпіталі ветеранів воєн і репресованих у Винниках, амбулаторну допомогу надаватимуть у діагностичному центрі.

Заступник начальника управління майном спільної власності Львівської облради Артем Буряк підтвердив ZAXID.NET, що приміщення ендокринологічного центру планують віддати військовому госпіталю.

«Військовий госпіталь західного регіону звернувся до обласної ради з питанням, що їм необхідні ці приміщення для лікування і реабілітації поранених, бо їхніх площ не вистачає. Ці приміщення їм можуть віддати на час воєнного стану. А коли війна закінчиться і військовим це приміщення більше не буде потрібне, воно повернеться вже правонаступнику – діагностичному центру і він буде використовувати його для медичних цілей. Але рішення ні про об’єднання центрів, ні про передачу військовим приміщення ще не прийнято», – каже Артем Буряк.