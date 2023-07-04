Науковий ліцей створюється на базі Дрогобицького ліцею

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 4 липня, ухвалила рішення про створення комунального закладу «Обласний науковий ліцей» у Дрогобичі. За рішенням депутатів, науковий ліцей діятиме на вул. Михайла Грушевського, 87 у Дрогобичі. Навчальний заклад підпорядковуватиметься департаменту освіти і науки Львівської ОВА.

Керівник департамент освіти і науки ЛОВА Олег Паска розповів, що новий заклад створюється на базі Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради, випускники якого показували найкращі результати в навчанні. Рішення про створення обласного наукового ліцею дозволить зберегти колектив і заклад.

Також депутати доручили управлінню майном ЛОР та департаменту освіти і науки призначити виконувача обов’язків керівника наукового ліцею та провести конкурс на цю посаду.

Також обранці запропонували вирішити питання про передачу на баланс наукового ліцею частини приміщень Вищого професійного училища №19 на вул. Задубичній у Дрогобичі, які не використовуються в діяльності училища.

Як зазначається в пояснювальній записці, створення наукового ліцею в Дрогобичі покращить рівень профільної середньої освіти, заклад буде забезпечений належною матеріально-технічною базою та обладнанням.