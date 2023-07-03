У понеділок, 3 липня, у Львівській ОВА повідомили результати основної сесії НМТ (національного мультипредметного тесту). На Львівщині 12 випускників склали тестування на 600 балів, 50 людей – по 400 балів та 606 випускників здобули максимальну кількість балів з одного предмету.

Директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк повідомила, що 12 випускників, які отримали по 200 балів з трьох предметів навчались у таких школах: семеро випускників з львівського фізико-математичного ліцею та по одному з львівських шкіл №98 та №91, Новояворівського ліцею, СЗШ №1 у Трускавці, Вроблевицького закладу освіти.

Щодо предметів, то на Львівщині найбільше вступників, як отримали 200 балів, з математики – 270 осіб, 165 – українська мова, 81 – англійська мова, 61 – історія України, 17 – біологія, по 5 – фізика і хімія, двоє – німецька мова.

Лариса Середяк повідомила, що цьогоріч на Львівщині було на 7 тис. випускників більше. Це діти, які приїхали на Львівщину зі східних чи південних областей.

«Під час НМТ ми пережили кілька хакерських атак», – повідомила Лариса Середяк. За її словами, 20 червня була дуже сильна атака, діти сиділи на тестуванні замість трьох годин п’ять, неможливо було зайти в систему. «Висіла вся Україна. Всі, хто того дня написав заяви на участь у додатковій сесії, отримали таке право, але за той день ми маємо і 200-бальників», – повідомила директорка Львівського РЦОЯО.

Лариса Середяк також повідомила географію результатів.

Львів – найвищі бали отримали 352 абітурієнти, них 9 – по 600 балів, 32 – по 400 (по 200 з двох предметів), 311 – по 200 балів з одного предмета.

Дрогобицький район – 62 вступники здобули найвищі результати: 2 – по 600 балів, 4 – по 400, 56 – по 200.

Яворівський район – 24 абітурієнти, 1 набрав 600 балів та ще 2 по 400, 21 – по 200.

Стрийський район – 58 випускників, а саме 7 з них набрали по 400 балів, 51 – по 200.

Львівський район (не включаючи Львів) – 54 вступники, з них 4 набрали 400 балів; решта 50 – по 200

Золочівський район – 15 осіб, зокрема, 1 результат – 400 балів, решта 14 – по 200.

Самбірський район – 21 абітурієнт, з них 2 набрали 400 балів, 19 – по 200 (з одного предмета)

Червоноградський район – 20 абітурієнтів: усі набрали по 200 балів.

Додамо, що додаткові сесії з НМТ триватимуть з 11 по 24 липня.

Нагадаємо, що торік на Львівщині 88 випускників шкіл отримали по 200 балів з трьох предметів; з двох предметів по 200 балів здобули 303 людини, з одного – 1035 осіб.