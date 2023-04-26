Історію України на Національний мультипредметний тест (НМТ) як третій предмет обрали понад 109 тис. абітурієнтів, повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко на брифінгу в середу, 26 квітня, пише «Укрінформ».

За його словами, в Україні, станом на сьогодні, НМТ складатимуть 169 тис. 573 абітурієнти, за кордоном – 18 364. Тест складатиметься з двох обов’язкових предметів – української мови й математики – і предметів на вибір.

Як розповів заступник міністра освіти, історію України, яка раніше була обов’язковою, а тепер стала необов’язковою, обрала найбільша кількість абітурієнтів. Загалом, рейтинг популярності необов’язкових предметів виглядає так:

історію України обрали 109 455 абітурієнтів;

іноземну мову – 68 066;

біологію – 27 123;

фізику – 4 тис.;

хімію – 2 673.

Нагадаємо, реєстрація на складання національного мультипредметного тесту триває вже три тижні. Вона завершиться 3 травня. Уточнити свої дані можна буде до 7 травня.

Національний мультипредметний тест запровадили торік через війну замість зовнішнього незалежного оцінювання. Історію України з нього виключили цьогоріч, адже торік вона була серед обов’язкових предметів. Виключення з НМТ історії України викликало обурення громадськості. У відповідь на це в Українському центрі оцінювання якості освіти пояснили, що українська мова та математика мають найвищу прогностичну валідність, тобто вони найкращим чином визначають потенційну успішність абітурієнта під час вступу до закладу вищої освіти.

В національному мультипредметному тесті блок з української мови міститиме 30 завдань, блок з математики – 22 завдання, з іноземної мови – 32, з історії України, хімії, біології – по 30, з фізики – 20. Завдань, які містять письмову розгорнуту відповідь, не буде. На складання тесту даватимуть 180 хвилин. НМТ пройде у дві сесії – основну та додаткову, так само як ЗНО.