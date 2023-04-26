Історія України стала найпопулярнішим необов’язковим предметом на НМТ
Раніше історію України виключили зі списку обов’язкових предметів на національному мультипредметному тесті
Історію України на Національний мультипредметний тест (НМТ) як третій предмет обрали понад 109 тис. абітурієнтів, повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко на брифінгу в середу, 26 квітня, пише «Укрінформ».
За його словами, в Україні, станом на сьогодні, НМТ складатимуть 169 тис. 573 абітурієнти, за кордоном – 18 364. Тест складатиметься з двох обов’язкових предметів – української мови й математики – і предметів на вибір.
Як розповів заступник міністра освіти, історію України, яка раніше була обов’язковою, а тепер стала необов’язковою, обрала найбільша кількість абітурієнтів. Загалом, рейтинг популярності необов’язкових предметів виглядає так:
- історію України обрали 109 455 абітурієнтів;
- іноземну мову – 68 066;
- біологію – 27 123;
- фізику – 4 тис.;
- хімію – 2 673.
Нагадаємо, реєстрація на складання національного мультипредметного тесту триває вже три тижні. Вона завершиться 3 травня. Уточнити свої дані можна буде до 7 травня.
Національний мультипредметний тест запровадили торік через війну замість зовнішнього незалежного оцінювання. Історію України з нього виключили цьогоріч, адже торік вона була серед обов’язкових предметів. Виключення з НМТ історії України викликало обурення громадськості. У відповідь на це в Українському центрі оцінювання якості освіти пояснили, що українська мова та математика мають найвищу прогностичну валідність, тобто вони найкращим чином визначають потенційну успішність абітурієнта під час вступу до закладу вищої освіти.
В національному мультипредметному тесті блок з української мови міститиме 30 завдань, блок з математики – 22 завдання, з іноземної мови – 32, з історії України, хімії, біології – по 30, з фізики – 20. Завдань, які містять письмову розгорнуту відповідь, не буде. На складання тесту даватимуть 180 хвилин. НМТ пройде у дві сесії – основну та додаткову, так само як ЗНО.