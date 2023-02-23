На засіданні в четвер, 23 лютого Верховна Рада Рада ухвалила в другому читанні законопроект про Національний мультипредметний тест, повідомив голова освітнього парламентського комітету Сергій Бабак.

Відповідно до нового закону, абітурієнти у 2023 році обов’язково складатимуть українську мову й математику та один предмет на вибір. Водночас учні 11-х класів звільняються від складання державної підсумкової атестації (ДПА).

За урядовий законопроект, який визначає формат вступу у 2023 році, проголосували 285 депутатів.

Національний мультипредметний тест (НМТ) міститиме завдання з трьох предметів, два з яких – обов’язкові (українська мова та математика), а один на вибір – історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія. У порівнянні з минулорічним НМТ, у цьогорічному середобов’язкових предметів немає історії України. Це викликало обурення громадськості. У відповідь на це в Українському центрі оцінювання якості освіти пояснили, що українська мова та математика мають найвищу прогностичну валідність, тобто вони найкращим чином визначають потенційну успішність абітурієнта під час вступу до закладу вищої освіти.

В національному мультипредметному тесті блок з української мови міститиме 30 завдань, блок з математики – 22 завдання, з іноземної мови – 32, з історії України, хімії, біології – по 30, з фізики – 20. Завдань, які містять письмову розгорнуту відповідь, не буде. На складання тесту даватимуть 180 хвилин.

НМТ пройде у дві сесії – основну та додаткову, так само як ЗНО. Реєстрація запланована на квітень

.Випускники, які тимчасово перебувають за кордоном і хочуть здобувати вищу освіту в Україні, зможуть скласти НМТ у спеціально створених екзаменаційних центрах у різних країнах світу.

Нагадаємо, раніше Міністерство освіти й науки звільнило від державної підсумкової атестації учнів 4 і 9 класів.