Міністр освіти Сергій Шкарлет у вівторок, 31 січня повідомив, що для учнів 4 та 9 класів скасували складання державної підсумкової атестації. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«27 січня 2023 року Міністерство юстиції України повернуло заюстований наказ МОН про скасування ДПА. Таким чином, у цьому році учні 4 і 9 класів державну підсумкову атестацію складати не будуть», – пояснив він.

За його словами, найближчим часом Верховна Рада також ухвалить закон про скасування ДПА і для учнів 11 класів. Після закінчення школи вони складатимуть вступні випробування у форматі національного мультипредметного тесту.

Нагадаємо, в Україні національний мультипредметний тест складають замість зовнішнього незалежного оцінювання, яке було до повномасштабної війни. Цьогоріч для складання мультипредметного тесту обов’язковими будуть українська мова й математика, а також один предмет на вибір. У порівнянні з торішнім НМТ, у цьогорічному серед обов’язкових немає історії України. Деталі вступної кампанії-2023 читайте в нашій статті.