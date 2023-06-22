Цьогоріч на національному мультипредметному тесті (НМТ), який складають українські вступники до вищих навчальних закладів, зафіксували «безпрецедентний рівень недоброчесності». Про це заявила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

За її словами, під час цьогорічного тестування була низка проблем: повітряні тривоги (особливо в північних і південних регіонах), проблеми з інтернетом та технічні труднощі через постійні хакерські атаки.

Також, за словами Вакуленко, цей рік був «безпрецедентним» щодо виявів проявів недоброчесності вступників.

«Ми бачили і фото у соцмережах, і в листуванні. Це величезна проблема. Ми активізували всі можливі та неможливі ресурси, і роботи учасників, які проявляли недоброчесність, їхні результати, були та ще будуть анульовані», – сказала директорка УЦОЯО.

Вона розповіла, що деякі учасники в Україні та за кордоном намагалися сфотографувати тестові завдання, відправляти їх своїм друзям чи репетиторам для допомоги в розв'язанні тестових завдань.

«Взагалі маю зазначити, що це досить прикра ситуація. Це прикро, адже ви починаєте своє життя з недоброчесності», – зазначила Вакуленко, звертаючись до вступників.

За її словами, для запобігання таким випадкам працюють інструктори, які майже на кожній зміні виявляли мобільні телефони в учасників тестування. Також проводиться аналіз баз даних, коли перевіряються журнали входів учасників у систему тощо.

«У наступні роки, очевидно, доведеться ще посилити цю складову. І певними способами намагатися ще краще запобігти будь-яким списуванням», – додала Тетяна Вакуленко.

Водночас вона наголосила, що переважна більшість учасників основної сесії НМТ отримають результати. У тих, хто не отримає, буде можливість взяти участь у додатковій сесії.

Національний мультипредметний тест використовується як заміна зовнішньому незалежному оцінюванню, яке не проводиться у зв’язку з війною. Торік під час його проведення абітурієнти здавали три обов’язкові предмети – українську мову, математику та історію України, а цього року обов’язкових лише два і третій – на вибір. Серед предметів на вибір є історія України, біологія, іноземна мова, фізика й хімія. На складання НМТ вступники мають 180 хвилин. НМТ можна складати як в Україні, так і в низці інших країн, для цього там створили спеціальні екзаменаційні центри.