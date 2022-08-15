Серед випускників львівських шкіл мультипредметний тест на максимальні 200 балів здали 638 учнів. Загалом Львівська область є лідером за результатами цьогорічного мультитесту, що став аналогом традиційному ЗНО.

Як повідомив у понеділок, 15 серпня, мер Львова Андрій Садовий, 638 львівських школярів отримали найвищі результати, з них:

200 балів з одного предмету отримали 454 випускники;

200 балів з двох предметів отримали 144 випускники;

200 балів з трьох предметів отримало 40 випускників.

Загалом у 93 школах львівської громади є учні, які отримали 200 балів, а це – 85% від загальної кількості львівських закладів загальної середньої освіти, уточнили у прес-службі Львівської міськради.

«Традиційно найбільше таких випусників має Львівський фізико-математичний ліцей. Там аж 73 учні отримали найвищі результати. Також до трійки лідерів за результатами тесту ввійшли Львівська академічна гімназія, де 41 випускник отримав найвищий результат, та Львівська лінгвістична гімназія – 22 випускники», – вказано у повідомленні ЛМР.

Водночас голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що Львівська область – лідер в Україні за результатами національного мультитесту. Так, загалом 88 випускників шкіл області отримали по 200 балів з трьох предметів; з двох предметів по 200 балів здобули 303 людини, з одного – 1035 осіб.

Нагадаємо, цього року через повномасштабну війну ЗНО проводили у форматі єдиного національного мультипредметного тесту.