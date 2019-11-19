Львівська облрада звинуватила прем'єр-міністра у державній зраді

Засідання сесії Львівської облради

Львівська облрада заявила про загрозу національній безпеці від запровадження ринку землі. Депутати висловили недовіру уряду та вимагають відставки Кабміну на чолі з Олексієм Гончаруком. Відповідне звернення до керівництва держави облрада підтримали 54 депутати з різних фракцій на сесії у вівторок, 19 листопада. Загалом у Львівській облраді є 84 депутати.

На думку депутатів Львівщини, Верховна Рада підтримала в першому читанні проект закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення», знехтувавши численними зверненнями громадян, сільгоспвиробників, громадських організацій, рішеннями понад 100 місцевих рад стосовно необхідності продовження дії мораторію на купівлю-продаж землі.

«Статус української землі звели до рівня звичайного товару, який може купити кожен, хто заплатить більші гроші. Це загроза національній безпеці, і створюють цю загрозу найвищі посадові особи держави. Ми розцінюємо такі дії як дії, що містять ознаки державної зради», - сказано у зверненні.

Обласні обранці звернулися до депутатів Верховної Ради України з вимогою припинити кроки з подальшого розгляду законопроекту про запровадження ринку землі до винесення цього питання на всеукраїнський референдум. У разі розгляду в парламенті законопроекту у другому читанні обласні обранці навіть прописали у своєму рішенні готовність провести позачергову сесію у Києві та координувати акції протесту.

Також вимагають продовжити до 1 січня 2025 року мораторій на продаж земель та розпочати широке публічне обговорення щодо впровадження ринку землі сільськогосподарського призначення.